Un fuerte estruendo volvió a sembrar momentos de angustia y tensión este miércoles por la mañana en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, el mismo establecimiento educativo donde meses atrás ocurrió el dramático episodio en el que un alumno ingresó armado, asesinó de un disparo a un compañero e hirió a otros ocho estudiantes.
Una explosión desató momentos de pánico en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal
El ruido fue provocado por la rotura de un neumático de bicicleta, pero reavivó el trauma por la tragedia ocurrida meses atrás. La situación obligó a la intervención policial y derivó en la suspensión de actividades.
El sonido, similar al de una detonación, provocó escenas de desesperación entre alumnos, docentes y familias, todavía atravesados por el impacto emocional de aquella tragedia que marcó a toda la comunidad educativa.
Según pudo saberse, el episodio ocurrió cuando en el patio del establecimiento se aprestaban a desarrollar actividades físicas. De manera repentina se escuchó una fuerte explosión y numerosos alumnos reaccionaron corriendo hacia el exterior del edificio, dominados por el temor y la confusión.
Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar y comenzaron a verificar lo sucedido.
El origen del estruendo
Tras las primeras actuaciones, las autoridades determinaron que el ruido había sido provocado por la explosión del neumático de una bicicleta dentro del predio escolar.
Aunque el episodio no pasó de un accidente menor y no se registraron personas heridas, el contexto en el que ocurrió potenció la alarma generalizada entre quienes se encontraban en la escuela.
Muchos estudiantes abandonaron rápidamente el establecimiento junto a sus padres, que comenzaron a llegar en gran número tras enterarse de lo ocurrido.
La situación derivó además en la suspensión de actividades previstas para la jornada.
Una herida que sigue abierta
El episodio reactivó inevitablemente el recuerdo del ataque armado ocurrido en la misma institución educativa, un hecho que conmocionó a San Cristóbal y a toda la provincia de Santa Fe.
Aquella tragedia dejó como saldo la muerte de un alumno y otros ocho estudiantes heridos, luego de que un adolescente ingresara armado al establecimiento y efectuara varios disparos dentro del ámbito escolar.
Desde entonces, cualquier situación anormal dentro de la Mariano Moreno genera inmediata preocupación y pone en evidencia el impacto psicológico que aún persiste en buena parte de la comunidad educativa.
Este miércoles, una simple explosión accidental bastó para que el miedo volviera a instalarse por algunos minutos en los pasillos y patios de la escuela.