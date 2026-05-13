Tensión en el microcentro santafesino

Fueron por una pelea entre mujeres y hallaron droga en una de las involucradas

Ocurrió en Rivadavia al 2800. Las protagonistas tienen 21 y 24 años. La policía secuestró varios envoltorios y dos "bochas" de cocaína. Quejas de los vecinos por los reiterados incidentes en el lugar.