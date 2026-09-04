A partir del 5 de septiembre

Del Patronato al nuevo régimen: un siglo de cambios en la justicia penal juvenil

Este sábado entra en vigencia la Ley 27.801, que reemplaza el régimen penal de 1980 y baja de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal. El cambio llega después de décadas de debates, proyectos que no llegaron a buen puerto, fallos judiciales y condenas internacionales que fueron dejando atrás lo tutelar en cuanto modelo para avanzar hacia un sistema especializado y con mayores garantías.