Justicia Penal Juvenil

Héctor Aiello: "La nueva ley cambia la edad y las penas, pero Santa Fe ya tiene el sistema en marcha"

El juez penal juvenil de Santa Fe analiza el nuevo escenario que se abre con la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal y explica cómo funcionará en una provincia que ya cuenta con un modelo acusatorio en la materia. También habla de lo que aparece detrás de las causas: consumo problemático, dificultades de escolarización, conflictos familiares y, en algunos casos, procesos de recuperación que permiten evitar nuevas incursiones en el delito.