Justicia penal juvenil

Aiello: "Me sumo al desafío de poner en marcha este nuevo sistema"

“Es un compromiso muy serio”, definió Héctor Aiello a su desembarco como juez penal juvenil de Santa Fe tras prestar juramento ante la Corte Suprema. El magistrado habló del sistema que comienza a consolidarse, de la vacante que llega a cubrir y de la necesidad de terminar de cerrar procesos heredados del esquema anterior.