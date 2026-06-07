Informe de Gestión 2025

La otra mitad de la justicia: 56.800 personas asistidas por la Defensa Pública

Con más de 23.000 audiencias, 45.406 investigaciones penales en trámite y una intervención decisiva en el sistema acusatorio santafesino, el MPD exhibe una dimensión pocas veces visible en el debate público. Las estadísticas de 2025 muestran una institución cada vez más necesaria para garantizar derechos, aunque enfrentada al desafío de sostener una creciente demanda con recursos que no evolucionan al mismo ritmo que sus responsabilidades.