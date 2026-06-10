Bajo análisis de Diputados

Magistrados solicitan un espacio de diálogo por la reforma al sistema de jueces penales de Santa Fe

El Colegio presentó una nota en Presidencia de la Cámara de Diputados con varias objeciones a la iniciativa. Las cámaras penales hicieron llegar sus opiniones en nota a la Corte Suprema de Justicia. El tema tiene preferencia para el jueves 18.