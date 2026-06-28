Ciclo Jerárquicos

Entre la escuela, la familia y el Estado: el debate sobre la responsabilidad antes de llegar al sistema penal juvenil

El fiscal Francisco Cecchini expuso en el cierre del ciclo “Acompañar para cuidar” sobre el nuevo régimen penal juvenil en Santa Fe y sostuvo que la prevención del delito requiere una responsabilidad compartida entre instituciones, familias y Estado. “La única manera de prevenir es hablar con los chicos”, afirmó durante la charla.