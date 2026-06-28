El Centro de Eventos Jerárquicos fue escenario del cierre del ciclo “Acompañar para cuidar”, una propuesta impulsada por el Centro Educativo Jerárquicos en el marco de su programa de responsabilidad social, que a lo largo de cinco encuentros consecutivos abordó distintas problemáticas vinculadas a la infancia y la adolescencia desde una perspectiva educativa, psicológica y social.
Entre la escuela, la familia y el Estado: el debate sobre la responsabilidad antes de llegar al sistema penal juvenil
El fiscal Francisco Cecchini expuso en el cierre del ciclo “Acompañar para cuidar” sobre el nuevo régimen penal juvenil en Santa Fe y sostuvo que la prevención del delito requiere una responsabilidad compartida entre instituciones, familias y Estado. “La única manera de prevenir es hablar con los chicos”, afirmó durante la charla.
La última jornada estuvo dedicada al análisis del nuevo régimen penal juvenil vigente en la provincia de Santa Fe y contó con la exposición del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Francisco Cecchini, ante un auditorio integrado por público adulto.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del director del nivel secundario, Jorge Saccone, quien destacó el recorrido del ciclo y lo definió como un espacio de reflexión construido a partir de preocupaciones concretas que atraviesan a las instituciones educativas y a las familias.
En ese marco, Saccone recordó que uno de los disparadores del debate fue el denominado “caso de San Cristóbal”, un hecho de fuerte impacto público que reabrió discusiones sobre violencia, convivencia y responsabilidad en edades tempranas.
A lo largo del ciclo, además, se abordaron temáticas como el bullying y el ciberbullying, el desarrollo emocional de niños y adolescentes, los riesgos digitales y fenómenos emergentes como el grooming y la ludopatía, lo que permitió construir un abordaje progresivo sobre problemáticas actuales.
Nuevo régimen
En su exposición, Cecchini —abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral e integrante del Ministerio Público de la Acusación desde 2018— desarrolló los principales ejes del nuevo régimen penal juvenil en Santa Fe, vigente desde junio de 2025.
El fiscal explicó que el sistema forma parte de un proceso más amplio de consolidación del modelo acusatorio en la provincia, que implicó el reemplazo del antiguo esquema escrito por uno basado en audiencias orales, públicas y contradictorias.
En ese contexto, destacó la creación de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Adolescente (UFERPA), organismo especializado que interviene en causas en las que están involucradas personas de entre 16 y 18 años, con una lógica diferenciada respecto del sistema penal de adultos.
También señaló que la reforma constitucional provincial reforzó el carácter extrapoder del Ministerio Público de la Acusación, lo que consolidó su autonomía funcional dentro del sistema de justicia.
Cambio de enfoque
Uno de los puntos centrales de la charla fue el cambio de paradigma respecto del antiguo sistema de menores, tradicionalmente basado en un enfoque tutelar.
Cecchini explicó que el nuevo modelo introduce una lógica de responsabilidad progresiva, en la que el sistema penal deja de ser exclusivamente correctivo para incorporar una dimensión de transparencia, participación y comprensión del proceso por parte del adolescente.
“Se consideró que el sistema que mejor garantizaba los derechos del imputado y de las víctimas era el acusatorio”, señaló, al subrayar que en cada audiencia existe la obligación de informar al joven de qué se lo acusa y garantizar la intervención de la víctima.
En esa línea, sostuvo que incluso en aquellos casos en los que no corresponde una condena, la intervención judicial puede generar un “efecto simbólico”, asociado a la construcción de responsabilidad subjetiva.
Prevención y responsabilidad
Más allá del funcionamiento del sistema penal, Cecchini puso el foco en la prevención y en el rol de los distintos actores sociales en la construcción de conductas.
En ese sentido, planteó que el sistema penal interviene siempre sobre hechos ya consumados, por lo que la prevención requiere un abordaje previo y sostenido en el tiempo.
“Nosotros trabajamos sobre el problema ya instalado. La única manera de prevenir es hablar con los chicos, tanto cuando pueden ser víctimas como cuando pueden ser potenciales victimarios”, expresó.
El fiscal remarcó que la responsabilidad frente a las conductas adolescentes no puede recaer exclusivamente en el sistema judicial, sino que debe distribuirse entre la escuela, la familia y el Estado.
Conflictos y escalamiento
Durante la exposición, también abordó situaciones de conflictividad cotidiana en ámbitos escolares y sociales, y advirtió sobre la posible progresión de ciertas conductas.
En ese sentido, diferenció hechos que forman parte de la convivencia escolar —como burlas o conflictos entre pares— de situaciones que pueden constituir delitos y requerir intervención penal.
El fiscal ejemplificó cómo determinadas dinámicas pueden escalar desde conflictos cotidianos hasta hechos de violencia más graves si no existe intervención temprana.
En ese marco, insistió en la necesidad de generar conciencia sobre la responsabilidad subjetiva, incluso en etapas previas al ingreso del sistema penal.
Política criminal
Finalmente, Cecchini repasó los criterios de priorización del Ministerio Público de la Acusación, que concentra su labor investigativa en delitos de mayor gravedad como homicidios, violencia de género, abusos sexuales y hechos cometidos con armas de fuego.
Sostuvo que el desafío del sistema actual es articular la persecución penal con estrategias de prevención más amplias, especialmente en el ámbito adolescente.
La actividad concluyó con una idea transversal que atravesó toda la exposición: la necesidad de una responsabilidad compartida entre instituciones, familias y Estado como condición para intervenir antes de que los conflictos escalen al sistema penal.
Ciclo completo
El ciclo “Acompañar para cuidar” fue impulsado por el Centro Educativo Jerárquicos y desarrollado en el Centro de Eventos Jerárquicos a lo largo de cinco encuentros.
La primera charla abordó el bullying y el ciberbullying, con la participación de referentes de la fundación “Hablemos de Bullying”.
El segundo encuentro se centró en las señales de alerta en el desarrollo emocional y conductual, a cargo del licenciado en Psicología Mauricio Rotela.
La tercera jornada trató las infancias y adolescencias actuales, con la exposición de las psicopedagogas María de Lourdes Bulletich, María Eugenia Mó y Roxana Berlincourt.
El cuarto encuentro estuvo dedicado a los riesgos digitales, el grooming y la ludopatía, con la disertación de María Soledad Martínez.
La quinta y última charla abordó el nuevo régimen penal juvenil en Santa Fe y estuvo a cargo del fiscal Francisco Cecchini.