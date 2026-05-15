La localidad de Sauce Viejo y sus zonas de influencia cuentan con una nueva respuesta a la histórica demanda de servicios sanitarios de calidad. El Centro Médico Integral de Jerárquicos Salud, ubicado en la Ruta 11 KM 456, se posiciona no solo como una opción moderna para los afiliados de la mutual, sino como un polo de salud abierto a toda la región.
Jerárquicos Salud inauguró un centro médico con atención interdisciplinaria en Sauce Viejo
El cardiólogo Marcelo Beltrame destacó que el espacio busca responder a una necesidad histórica de la región, con servicios accesibles, múltiples especialidades y un sistema pensado para agilizar consultas y estudios.
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Con una infraestructura que combina calidez profesional y equipamiento actualizado, el espacio cubre un amplio abanico de necesidades que van desde la pediatría y la clínica médica hasta especialidades de mayor complejidad, evitando que los vecinos deban trasladarse largas distancias para recibir asistencia básica o estudios complementarios.
Servicio esencial
El crecimiento demográfico de Sauce Viejo en los últimos años no siempre fue acompañado por una evolución en la oferta de servicios. El cardiólogo Marcelo Beltrame (Mat. 3714), explicó que la llegada de este espacio busca saldar esa deuda: “La empresa abrió un nuevo centro donde no había mucha infraestructura. Se está haciendo todo un esquema para una zona que estaba relativamente desprotegida”.
La ubicación del centro es uno de sus mayores activos, facilitando la logística para las familias que residen en la zona. “Está bien sobre la ruta, tiene sus espacios para estacionar. Esta es una zona que se ha expandido estos últimos años de manera exponencial, pero no tanto así los servicios en función a la gente que ha ido a esas áreas”, señaló el especialista.
Atención interdisciplinaria
Una de las premisas fundamentales del centro es la agilidad. Gracias a un sistema centralizado, los profesionales acceden de forma inmediata a la historia clínica de los pacientes, permitiendo un abordaje integral.
Actualmente, la cartilla incluye ginecología, traumatología, cardiología, nutrición, psicología y kinesiología, entre otras, con una fuerte demanda en el área infantil. “Hay muchas familias que se han ido al área. La consulta pediatra ha aumentado este último tiempo bastante”, comentó Beltrame.
El compromiso con el paciente también se refleja en la rapidez para obtener una cita médica, un problema recurrente en el sistema de salud actual. El objetivo de la institución es que “un turno no demore más de 24 o 48 horas en poder ser otorgado”. Incluso para aquellas disciplinas más específicas, denominadas "de nicho", se busca que “dentro de los tres o cuatro días tengan el turno disponible”.
Desafíos y nuevos servicios
Lejos de estancarse, el centro se encuentra en pleno proceso de expansión. En el corto plazo, se sumará un laboratorio de análisis clínicos y se incrementará la complejidad de los estudios de diagnóstico por imágenes. “Estamos incorporando especialidades que siempre fueron más limitadas al acceso; se están haciendo todas las tratativas para incorporar aún más de este tipo”, adelantó el cardiólogo.
Finalmente, el Dr. Beltrame hizo hincapié en que el centro es un recurso para el público general, independientemente de su obra social: “Es abierto a toda la comunidad, no específicamente a los afiliados de Jerárquicos Salud, lo importante para resaltar entonces es que es para toda la comunidad”, cerró.
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