El pasado sábado 25 de abril se realizó una jornada de concientización sobre autismo en el Centro de Rehabilitación “Dr. Esteban L. Maradona”, la cual estuvo guiada por profesionales en psicomotricidad, fonoaudiología, terapia ocupacional y educación física, entre otras disciplinas.
Jornada de concientización sobre autismo en el Centro de Rehabilitación “Dr. Esteban L. Maradona”
Profesionales y comunidad se reunieron en un encuentro que abordó distintas etapas y desafíos del espectro autista, promoviendo información, inclusión y acompañamiento integral.
El eje central fue el recorrido del ciclo de vida de la persona con autismo, desde la primera infancia hasta la adultez. En este marco, se abordaron los primeros pasos de las familias en la comprensión de las conductas, formas de comunicación y vínculos. Se hizo especial hincapié en la detección y atención temprana, los signos de alerta y el diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA), destacando desde Fonoaudiología la importancia de la comunicación y sus precursores.
Luego, se desarrolló una enriquecedora charla sobre los intereses sensoriales en la vida cotidiana, resaltando la necesidad de generar rutinas que brinden contención frente a los desafíos que atraviesan niños, jóvenes y adultos.
Desde el área de nutrición del Centro de Rehabilitación, se abordó la selectividad alimentaria en personas con TEA, destacando la importancia de una alimentación adecuada para el desarrollo, junto con estrategias prácticas para un acompañamiento respetuoso y amoroso.
También se presentó la importancia de la actividad física en el desarrollo integral, compartiendo experiencias de trabajo con niños y adolescentes con TEA y sus resultados positivos a nivel físico y emocional.
Uno de los momentos más significativos fue la participación de jóvenes que asisten a talleres de habilidades sociales, quienes compartieron en primera persona cómo es vivir y convivir con TEA.
Asimismo, se abrió un espacio de reflexión sobre la sexualidad, abordando la importancia de acompañar con información, comprensión y contención, desafiando tabúes aún presentes.
El equipo de inclusión escolar generó un profundo impacto emocional, reforzando la importancia del trabajo en red y el compromiso colectivo.
Por último, se introdujo el tema del diagnóstico en la adultez, en crecimiento en los últimos años gracias a testimonios y relatos en primera persona. Comprender la propia identidad permite ampliar posibilidades y construir una vida más auténtica.
La jornada reafirmó la importancia de seguir construyendo redes que favorezcan la inclusión en todos los ámbitos: familiar, educativo y social, entendiendo que aún existen desafíos por superar, pero también muchas oportunidades para acompañar y transformar.
Evento abierto a la comunidad
Participaron familiares, docentes, profesionales, personas con desafíos en su desarrollo y público en general. Además de las charlas, se brindó información sobre los servicios vinculados a TEA: Admisión y evaluación, Tratamiento interdisciplinario, Asesoramiento sobre CUD y derechos, Equipo de inclusión escolar. También se realizó una colecta solidaria de alimentos no perecederos destinada a un merendero.