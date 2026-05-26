En el marco de los festejos por el Día de la Patria, el Centro Educativo Jerárquicos organizó en su Centro de Eventos una tradicional chocolatada acompañada de pastelitos para compartir junto a los niños de los distintos niveles educativos y sus familias.
Festejos
El Centro Educativo Jerárquicos celebró el 25 de Mayo con una tradicional chocolatada y pastelitos
La jornada también contó con la participación de colaboradores de Jerárquicos y sus familias.
Promoviendo el valor de nuestras tradiciones
La jornada también contó con la participación de colaboradores de Jerárquicos y sus familias, quienes se sumaron a este espacio de encuentro y celebración.
La actividad tuvo como objetivo mantener vivo el sentido patrio, promoviendo el valor de nuestras tradiciones y generando momentos de unión y participación en una fecha tan significativa para todos los argentinos.
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