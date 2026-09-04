Más allá de la edad

Justicia juvenil: “Hay que pensar en términos de sistema y no solamente de ley”

El especialista santafesino Osvaldo Agustín Marcón analiza los cambios que comenzarán a regir el 5 de septiembre, la situación de Santa Fe y los desafíos que plantea la intervención con adolescentes en conflicto con la ley penal. Justicia restaurativa, especialización y corresponsabilidad aparecen como ejes de su mirada.