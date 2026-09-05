Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: “Se terminó la impunidad", dijo Bullrich

Bullrich impulsó el debate para que salga la ley. Reuters

El nuevo régimen entró en vigencia este sábado.

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