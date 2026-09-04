Nuevo sistema penal juvenil: 4 de cada 10 ingresos en Santa Fe involucraron a adolescentes punibles

Los delitos con menores involucrados

Casos registrados por la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe. Comparación entre el período iniciado el 21 de junio de 2025 y el primer semestre de 2026.

2025 2026 Comparar

2025 2026

Delitos contra la propiedad sin armas de fuego 2025 203 2026 212 Delitos contra la integridad sexual 2025 43 2026 47 Delitos cometidos con armas de fuego 2025 27 2026 42 Delitos de microtráfico 2025 0 2026 18 Homicidios y tentativas de homicidio 2025 7 2026 2

*El período 2025 comprende desde el 21 de junio. El período 2026 comprende hasta el 30 de junio. Los datos corresponden a la Fiscalía Regional 1 Santa Fe y no representan por sí solos el total provincial.

Fuente: Fiscalía Regional 1 Santa Fe.