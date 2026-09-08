A cuatro días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este martes las obras realizadas en las dos canchas de la Asociación Santafesina de Hockey. La principal, homologada para competencias internacionales, será escenario de los torneos femenino y masculino; la segunda funcionará como espacio auxiliar para las actividades previas a los encuentros.
Pullaro inauguró las renovadas canchas de hockey que serán sede de los Juegos Suramericanos
A cuatro días del inicio de Santa Fe 2026, el gobernador recorrió las obras realizadas en el predio y destacó la importancia de contar con infraestructura de nivel internacional.
Antes de la inauguración, Pullaro recorrió las obras ejecutadas con aportes del Gobierno Provincial en el Club de Niños Manuel Belgrano, Yacht Club Santa Fe, Regatas, Azopardo, Náutico Sur y El Quillá. Las intervenciones incluyeron infraestructura náutica, mejoras de accesibilidad y servicios, y la recuperación de espacios deportivos que quedarán como legado para las instituciones.
Durante la actividad, el gobernador destacó la dimensión del acontecimiento deportivo: “Es el evento deportivo más importante que se celebrará este año en toda Latinoamérica. No lo hizo solamente el Gobierno de la Provincia, sino también las instituciones que se comprometieron con el fomento de la cultura del deporte. Estos Juegos serán los mejores que se hayan organizado en una sede y eso es gracias a la unión de todos los santafesinos”.
Sobre la infraestructura que dejará la competencia, Pullaro expresó su deseo de que “en unos años recordemos este momento como el punto de inflexión entre el pasado y el futuro de la provincia de Santa Fe”.
Dos canchas renovadas para el hockey
Las intervenciones permitieron transformar por completo el predio de la Asociación. Por un lado, la cancha principal fue totalmente renovada con el reemplazo de su carpeta sintética y el refuerzo de la iluminación, quedando oficialmente homologada para competencias internacionales donde competirán los seleccionados nacionales Las Leonas y Los Leones. Por otro lado, mediante trabajos de suelo, hormigonado y sistemas de amortiguación, se reacondicionó la segunda cancha —donde se reubicó la carpeta de agua anterior de la principal— para que funcione como espacio auxiliar de calentamiento y actividades precompetitivas.
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, valoró “el trabajo en equipo con las instituciones” y destacó “la lucha que ganamos junto a los dirigentes para que el hockey suramericano se juegue en la ciudad de Santa Fe”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Santafesina de Hockey, Patricio López, recordó que, cuando asumieron la conducción de la entidad hace diez años, se comprometieron a evitar que las nuevas generaciones atravesaran las dificultades de infraestructura que habían tenido ellos. “Somos la única institución del país, a nivel asociativo, que cuenta con dos canchas de agua. Para nosotros es una satisfacción enorme”, señaló.
El jugador Gonzalo Trinchieri recordó que comenzó a practicar hockey sobre otra superficie y que, al enfrentar a equipos de otras ciudades en torneos regionales, partían en desventaja. “Hoy disfrutamos de dos canchas en un mismo complejo y somos pocos en el país los que tenemos esta posibilidad. Sigamos trabajando para impulsar el hockey: los Juegos Suramericanos son una oportunidad única”, afirmó.
Como parte de la jornada se realizó un encuentro de categorías infantiles y, tras la inauguración, se disputó un partido entre el seleccionado femenino sub-19 y un combinado de jugadoras mayores.
Obras en seis clubes de la ciudad
La recorrida del gobernador comenzó en el Club de Niños Manuel Belgrano, donde se construyó una rampa, se realizó el cerramiento de la institución y se ejecutaron trabajos de modernización eléctrica. Luego, en el Yacht Club Santa Fe, se renovaron las dársenas, se instalaron servicios básicos y se realizaron mejoras de accesibilidad.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó que las intervenciones en los seis clubes forman parte de los Juegos Suramericanos y, al mismo tiempo, constituyen un legado para las instituciones. “Las obras de infraestructura permitirán encarar cada una de las disciplinas y deportes, pero también quedarán para la comunidad”, señaló.
En ese sentido, puso el foco en el papel de las entidades y de quienes las integran: “Acompañamos a los directivos, pero también a la comunidad de cada uno de los clubes, porque son parte del legado y quienes lo generarán para los santafesinos y los argentinos”.
En el Club de Regatas Santa Fe se restauró la rampa principal y se pusieron en valor la sala de botes y la explanada de transición. También se mejoraron los baños del salón social y se recuperó el frente costero. En el Club Náutico Azopardo se realizaron mejoras en la Caleta Norte para facilitar el acceso desde el río de embarcaciones deportivas, además del cerramiento y techado del salón de usos múltiples.
En Náutico Sur, los trabajos incluyeron la puesta en valor de la rampa de acceso a la caleta, infraestructura de apoyo, instalaciones eléctricas, sanitarios, marinas para embarque y desembarque, y mejoras de seguridad.
Finalmente, en El Quillá se construyeron una bajada de lanchas, vestuarios bajo la tribuna de la cancha de hockey y dos pasarelas metálicas con pivote vertical.
Cómo lucen las nuevas canchas y su impacto visual
El predio luce hoy una estética moderna y de vanguardia, adaptada a los más altos estándares exigidos por las federaciones internacionales de hockey. La cancha principal exhibe una carpeta sintética de última generación en impecables condiciones técnicas, con un sistema lumínico repotenciado que permite óptima visibilidad tanto para eventos diurnos como nocturnos.
Contiguo a este campo principal, el espacio auxiliar presenta una superficie perfectamente nivelada con bases de hormigonado y una estructura de amortiguación que garantiza un rendimiento óptimo para el entrenamiento dinámico y las actividades precompetitivas de las delegaciones extranjeras y locales.