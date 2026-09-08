Gobernador de Santa Fe

“Cuando no se roba la plata alcanza”: Pullaro destacó la transformación de Acería tras la demolición de los últimos monoblocks

Este martes comenzó la demolición de los seis edificios que quedaban en pie de los 22 monoblocks originales del barrio del norte de Santa Fe. Al mismo tiempo, 101 familias terminaron de mudarse a nuevas viviendas construidas en el sector o accedieron a créditos para comprar una casa. “Para materializar la seguridad, también hay que darle la infraestructura urbana necesaria a la gente para que pueda vivir bien”, sostuvo el gobernador.