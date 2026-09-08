Mudan a las familias a nuevas viviendas

B° Acería: demuelen los últimos seis monoblocks y cierran una transformación que llevó una década

Es la última etapa de un proceso de transformación urbana que viene desarrollando el Gobierno Provincial en el norte de la Capital desde 2016. Los monoblocks presentaban un riesgo para las familias. Reubican a 101 familias.