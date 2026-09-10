Este jueves a las 11 quedó oficialmente inaugurada la "CapiPlaza", un nuevo espacio ubicado en el Parque del Sur que se incorpora a la infraestructura de la ciudad en la previa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Palpitando los Suramericanos
Quedó inaugurada la "CapiPlaza" en la ciudad de Santa Fe
Pullaro habilitó el nuevo espacio en el Parque del Sur. Foto: Flavio Raina
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La propuesta busca sumar un lugar de encuentro y participación para la comunidad y tendrá protagonismo durante la competencia internacional. Además, el Parque del Sur será el espacio donde se desarrollará el Fan Fest de Santa Fe 2026, con propuestas culturales y recreativas para acompañar la agenda deportiva.
La nueva infraestructura forma parte de las intervenciones que se realizan en distintos puntos de la ciudad con motivo de Santa Fe 2026. Su incorporación apunta a generar un espacio que pueda ser disfrutado durante los Juegos y que mantenga su utilidad para los santafesinos una vez finalizada la competencia.
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