#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Palpitando los Suramericanos

Quedó inaugurada la "CapiPlaza" en la ciudad de Santa Fe

Pullaro habilitó el nuevo espacio en el Parque del Sur. Foto: Flavio RainaPullaro habilitó el nuevo espacio en el Parque del Sur. Foto: Flavio Raina
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Este jueves a las 11 quedó oficialmente inaugurada la "CapiPlaza", un nuevo espacio ubicado en el Parque del Sur que se incorpora a la infraestructura de la ciudad en la previa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Mirá tambiénFuror por los Fan Fest: casi 80 mil entradas en el primer día de registro para el ingreso gratuito

La propuesta busca sumar un lugar de encuentro y participación para la comunidad y tendrá protagonismo durante la competencia internacional. Además, el Parque del Sur será el espacio donde se desarrollará el Fan Fest de Santa Fe 2026, con propuestas culturales y recreativas para acompañar la agenda deportiva.

La nueva infraestructura forma parte de las intervenciones que se realizan en distintos puntos de la ciudad con motivo de Santa Fe 2026. Su incorporación apunta a generar un espacio que pueda ser disfrutado durante los Juegos y que mantenga su utilidad para los santafesinos una vez finalizada la competencia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Maximiliano Pullaro
Juan Pablo Poletti

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro