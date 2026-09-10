El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este jueves a representantes de Cáritas, de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe y de Cilsa, las tres instituciones a las que será destinado lo recaudado por las reservas anticipadas para los distintos eventos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Cilsa, Cáritas y Veteranos de Malvinas, el destino de lo recaudado con los tickets de los Juegos Suramericanos
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó un acto junto a representantes de las entidades beneficiarias, quienes agradecieron el aporte y contaron cómo utilizarán los recursos.
El encuentro se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y contó con la participación de funcionarios del gobierno quienes explicaron los detalles sobre la iniciativa solidaria impulsada en el marco de los Juegos.
Cabe recordar que el ingreso a las competencias será libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario, pero quienes quieran asegurarse los accesos para un partido o competencia determinada pueden reservar anticipadamente las ubicaciones aportando $ 10.000, con diferentes medios de pago disponibles.
Para hacerlo, se debe ingresar al sitio oficial de Santa Fe 2026, consultar la programación y seleccionar la competencia a la que se desea asistir. La reserva no es obligatoria para ingresar, sino una alternativa para quienes quieran garantizar su lugar y, al mismo tiempo, colaborar con las tres entidades beneficiarias.
Acompañaron al gobernador el secretario de Vinculación Institucional de la Provincia y coordinador general de la organización de los XIII Juegos Suramericanos, Julián Galdeano; el ministro de Gobierno, Fabián Bastia; y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.
CILSA: asistencia y discapacidad
Eliana Velazco, representante de CILSA, expresó su agradecimiento por haber sido incluida entre las instituciones beneficiarias. Señaló que el aporte representa un reconocimiento al trabajo que la organización desarrolla desde hace seis décadas y, al mismo tiempo, un alivio frente al contexto actual.
"Estamos muy agradecidos de ser una de las 30 instituciones elegidas para recibir esta ayuda, porque realmente la estamos necesitando. No estamos exentos de todo lo que está pasando, pero esto es también un reconocimiento y un alivio para nosotros", sostuvo Velazco, quien remarcó que el objetivo central continuará siendo el acompañamiento a las personas con discapacidad.
Los recursos no tendrán inicialmente un destino único dentro de la organización. Según explicó, permitirán sostener los distintos programas que desarrolla CILSA, desde la entrega de elementos ortopédicos hasta estudios, instancias de formación y actividades deportivas.
"Es para apoyar todos los programas que tenemos y acompañar a la gente: tanto a quien recibe una silla como a quien necesita hacerse un estudio, acceder a una formación o practicar algún deporte", detalló.
Velazco también hizo hincapié en el incremento de la demanda de asistencia. Desde el área que coordina, vinculada con la entrega de elementos, señaló que las solicitudes aumentaron de manera significativa en los últimos tiempos.
"Tenemos muchísima demanda últimamente. Cada vez son más las solicitudes de elementos ortopédicos", explicó sobre una de las principales necesidades que actualmente afronta la institución.
Cáritas: asistencia ante las emergencias
Desde Cáritas, Julio Giménez destacó la importancia del aporte y lo vinculó con el trabajo territorial que la organización realiza junto a familias en situación de vulnerabilidad. También aclaró que todavía no estaba definida la cifra que recibirá la institución, por lo que el destino específico de los fondos se determinará posteriormente.
"Es un aporte muy importante y estamos muy agradecidos por la convocatoria. Esto marca el reconocimiento al esfuerzo que venimos realizando como Iglesia, a través de Cáritas, con nuestra presencia en el territorio y junto a las familias más vulnerables", afirmó.
El representante señaló que la comunidad continúa acompañando a Cáritas y mencionó los convenios que la institución mantiene con programas de Naciones Unidas. De todos modos, advirtió que las necesidades son crecientes y que el aporte permitirá reforzar la atención allí donde resulte necesario.
"Las necesidades son crecientes, no podemos ocultarlo. Este tipo de aporte también nos va a permitir intensificar la atención y cubrir las necesidades alimentarias en aquellos lugares donde sea necesario", sostuvo.
El trabajo también está orientado a anticipar posibles situaciones de emergencia. Cáritas integra el Comité de Emergencia de la provincia y desarrolla acciones junto con la Municipalidad en zonas que podrían verse afectadas por fenómenos climáticos.
En ese marco, las Cáritas parroquiales realizan relevamientos para identificar familias vulnerables, mientras se prepara ropa clasificada por género y talle. El objetivo es disponer de los elementos necesarios ante eventuales pedidos desde centros de evacuados.
Veteranos de Malvinas: una red en toda la provincia
Rolando Gómez, presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe, señaló que el aporte permitirá fortalecer una estructura que desarrolla actividades sociales en distintas localidades. Entre ellas mencionó albergues, museos, cocinas comunitarias y propuestas destinadas a escuelas y jóvenes.
"Es un aporte muy importante para nuestra institución. La Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe realiza un montón de trabajos a lo largo y a lo ancho de la provincia, y esta ayuda nos va a permitir solucionar muchos problemas y seguir trabajando para la sociedad", afirmó Gómez.
La Federación cuenta con espacios y proyectos en Villa Cañás, Reconquista, San Cristóbal, Venado Tuerto, Rosario, Arroyo Seco, Villa Constitución y Gálvez, entre otras localidades. El dirigente destacó que el dinero llegará a distintos centros para acompañar tareas que se desarrollan desde hace años.
También recordó que la organización se sostiene, en parte, mediante un aporte solidario realizado por los veteranos de guerra de la provincia. De ese monto, explicó, el 70% retorna a los centros y el 30% queda en la Federación para financiar sus actividades.
"Cada veterano de guerra de la provincia realiza un aporte solidario. De ese aporte, el 70% vuelve a los centros y el 30% queda en la Federación para los movimientos que realizamos los dirigentes", precisó.
Gómez contó además que la noticia sobre el beneficio fue recibida con sorpresa y valoró el vínculo que la institución mantiene con el gobierno provincial. Para la Federación, el nuevo aporte permitirá sostener y ampliar una red de trabajo social que se extiende a lo largo y ancho de Santa Fe.