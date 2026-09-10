Legado más allá del deporte

Cilsa, Cáritas y Veteranos de Malvinas, el destino de lo recaudado con los tickets de los Juegos Suramericanos

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó un acto junto a representantes de las entidades beneficiarias, quienes agradecieron el aporte y contaron cómo utilizarán los recursos.