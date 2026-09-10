XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cuando invertir también es construir futuro

Cada vez que una ciudad decide avanzar con una obra importante, aparece una discusión conocida: si era el momento, si había otras prioridades, si ese dinero debía destinarse a otra cosa. Es una discusión válida en democracia. Lo que resulta difícil de comprender es cuando esa discusión se transforma en una oposición sistemática, donde parece importar más cuestionar una inversión que analizar qué genera, qué transforma y, fundamentalmente, qué deja.