Juegos Suramericanos

Una llama que unió a Santa Fe: el recorrido de la Antorcha que anticipa un hecho histórico

Desde su llegada desde Bolivia, el Fuego Suramericano atravesó ciudades y pueblos de toda la provincia, acompañado por deportistas, familias y comunidades. Tras completar su última parada en Arroyo Seco, la Antorcha ya se prepara para volver a Rosario y encender la gran fiesta de Santa Fe 2026.