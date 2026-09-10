B° La Esmeralda II

La Villa Suramericana de Santa Fe abrió sus puertas y ya aloja el sueño de casi 1.400 atletas

La capital provincial late al ritmo de la fiesta deportiva más apasionante de la región. El recuperado predio de barrio La Esmeralda II se transforma en una verdadera ciudad dentro de la ciudad, perfectamente equipada para alojar a los mejores deportistas de América del Sur. Los detalles de cada una de las áreas, horarios y servicios que se prestan desde este jueves.