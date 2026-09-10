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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
B° La Esmeralda II

La Villa Suramericana de Santa Fe abrió sus puertas y ya aloja el sueño de casi 1.400 atletas

La capital provincial late al ritmo de la fiesta deportiva más apasionante de la región. El recuperado predio de barrio La Esmeralda II se transforma en una verdadera ciudad dentro de la ciudad, perfectamente equipada para alojar a los mejores deportistas de América del Sur. Los detalles de cada una de las áreas, horarios y servicios que se prestan desde este jueves.

La puerta de acceso, este jueves a primera hora de la mañana, cuando arribaban delegaciones. El litoral.La puerta de acceso, este jueves a primera hora de la mañana, cuando arribaban delegaciones. El litoral.
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La magia, la adrenalina y la emoción de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya se sienten en cada rincón de la capital santafesina. Con sus puertas abiertas de par en par, la flamante Villa Deportiva Suramericana recibe con orgullo el arribo de las comitivas internacionales. Del 12 al 26 de septiembre, la provincia se vestirá de fiesta para albergar a más de 4.000 deportistas de 15 países, quienes competirán en 43 deportes y 60 disciplinas distribuidos entre las sedes: Santa Fe, Rosario y Rafaela. En este marco, la delegación argentina sellará un hito sin precedentes al presentar 658 atletas (346 varones y 312 mujeres), la nómina más numerosa de su historia para esta cita.

Villa Suramericana en Santa Fe. Foto: Fernando NicolaVilla Suramericana en Santa Fe. Foto: Fernando Nicola

Ubicada en el corazón del barrio La Esmeralda II -en el sector delimitado por bulevar French, Las Heras y Belgrano-, la Villa Suramericana se despliega deslumbrante sobre un predio de 76.000 metros cuadrados. El complejo, recuperado por el Gobierno de la Provincia, cuenta con 346 modernas viviendas diseñadas para albergar cómodamente a 1.380 atletas, constituyendo no solo un hogar temporal de excelencia para el deporte mundial, sino también un valioso legado urbano: una vez finalizados los Juegos, las unidades habitacionales serán sorteadas por la Provincia entre familias santafesinas.

Bajo un sol radiante, este jueves por la mañana organizadores y voluntarios recibían a las delegaciones de distintos países, que arribaban con el sueño del oro suramericano.

Transformación urbana y servicios de vanguardia

Para dejar a punto este complejo, se ejecutaron distintas obras de infraestructura vial e hídrica que abarcaron más de 18.500 metros cuadrados de pavimentación y cordón cuneta en las arterias República de Siria, Belgrano, Gorriti, Pasaje Público, Almonacid, José Cibils y Pasaje Saivoni.

La puesta en valor incluye señalización vial vertical y horizontal, innovadores sistemas de escurrimiento pluvial, amplias veredas, rampas de accesibilidad universal y sendas podotáctiles pensadas para garantizar la inclusión. Además, la calidez del paisaje urbano se potenció con nuevo mobiliario, moderna iluminación led y un colorido plan de forestación.

Villa Suramericana en Santa Fe. Foto: Fernando NicolaVilla Suramericana en Santa Fe. Foto: Fernando Nicola

Pensando en el bienestar integral de las delegaciones, la Villa fue equipada con un gigantesco comedor principal, gimnasio de alto rendimiento, salas de reuniones, áreas de recreación y un sector comercial con un drugstore, peluquería y centro de estética que ofrece servicios de depilación, manicuría, pedicuría y masajes relajantes.

Espacios a la altura

Melina Pepermans, Coordinadora de Villas Santa Fe e integrante del Comité Organizador Local, destacó con entusiasmo el despliegue operativo: “Estamos terminando de ultimar detalles; hoy ya hay alojados algunos comités internacionales haciendo revisiones y poniendo a punto las casas. Tenemos listo el comedor, el gimnasio en pleno funcionamiento, la sala de juntas y el área internacional habilitadas”, dijo.

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Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia de la Zona Internacional, concebida como un punto de encuentro de seguridad mixta donde los competidores podrán distenderse y entablar lazos de amistad: “Es el lugar donde los deportistas conviven gran parte del tiempo, arriban y salen a competir. Ahí van a poder compartir el tiempo libre con la gente que llega del exterior antes de ingresar al área residencial, que es pura y exclusivamente para atletas y comités olímpicos”, contó.

Nutrición y controles estrictos y descanso garantizado

El corazón gastronómico de la Villa late desde bien temprano. El comedor funcionará desde las 5 hasta las 24, ofreciendo y garantizando cuatro momentos diarios esenciales: desayuno, almuerzo, merienda y cena, bajo una dinámica de buffet asistido. Diseñado por un equipo interdisciplinario de nutricionistas municipales y de la empresa contratada, el menú variará a diario asegurando un óptimo balance de proteínas, cereales, frutas y fibras adaptado a la alta competencia.

La puerta de acceso, este jueves a primera hora de la mañana, cuando arribaban delegaciones. El litoral.La puerta de acceso, este jueves a primera hora de la mañana, cuando arribaban delegaciones. El litoral.

“Desde la Municipalidad hacemos controles muy estrictos de bromatología. Previamente se supervisó la cocina central y constantemente hay un equipo chequeando los alimentos. Esta semana ya probamos el servicio de manera reducida para estar cien por ciento preparados cuando llegue el gran malón de atletas”, explicó Pepermans.

Villa Suramericana en Santa Fe. Foto: Fernando NicolaVilla Suramericana en Santa Fe. Foto: Fernando Nicola

Para equilibrar la intensidad deportiva con el relax necesarios, el predio cuenta con dos carpas de recreación equipadas con mesas de pool, videojuegos y cómodos puffs, además de livings interiores y patios de convivencia en cada manzana. No obstante, para velar por el rendimiento físico, la organización fijó un horario de descanso de 22 a 7, donde se restringirán los ruidos molestos y la música, extendiendo únicamente el horario del comedor nocturno para recibir a las delegaciones que disputen disciplinas con programación tardía como el hockey o el sóftbol.

Higiene, transporte y voluntariado acordes

La operatividad de la Villa estará respaldada las 24 horas por una empresa de limpieza integral a demanda para las viviendas y áreas comunes, garantizando la desinfección y el recambio de blanquería (sábanas, toallas y acolchados) cada vez que se produzca la rotación de los atletas.

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A esta red de colaboradores y trabajadores se le suma el alma de los Juegos: los voluntarios. Pepermans valoró la tarea de las casi 100 personas voluntarias dedicadas a la atención de accesos y de los Comités Olímpicos Nacionales (CONs), entre otros, junto a un grupo de 60 colaboradores abocados exclusivamente a la logística de armado, carga y traslados.

Para garantizar la movilidad dentro de la ciudad capital, se puso a disposición una línea de colectivos exclusiva que conectará la Villa con los diferentes clústers deportivos cada 15 minutos. Estos colectivos permitirán a las delegaciones desplazarse con fluidez tanto para competir y entrenar como para alentar a sus compatriotas.

Un sueño en marcha

La transformación de Santa Fe en la capital del deporte suramericano es fruto de un trabajo arduo, planificado y apasionado que llevan adelante el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe. Pepermans concluyó con emoción y expectativa por lo que ya se palpita en la ciudad: “Es un gran desafío. Hace más de dos años que la ciudad se está preparando para esto, con el apoyo constante del intendente Juan Pablo Poletti estando atrás de todo e impulsándonos para ser una gran sede. Esperamos estar a la altura de las circunstancias. Ya tenemos todo listo y los esperamos con mucho cariño a todos los atletas”.

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