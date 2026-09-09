Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 serán una fiesta a lo largo de las dos semanas de competencias. La celebración se extenderá más allá de los escenarios deportivos con cinco Fan Fest que se desplegarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con siete escenarios en simultáneo, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos. La propuesta también incluirá DJs, actividades recreativas y culturales, espectáculos para las infancias, participación de sponsors e instituciones, además de charlas, entrevistas y programas de radio y streaming.
Furor por los Fan Fest: casi 80 mil entradas en el primer día de registro para el ingreso gratuito
Al cierre de la primera jornada, la web oficial contabilizó un total de 78.348 tickets para los distintos escenarios que contarán con destacados artistas. En Rosario fueron 39.213; en Santa Fe unos 25.608; y 13.527 para la ciudad de Rafaela. La programación completa de los Fan Fest y toda la información para el ingreso se puede conocer en fanfest.santafe2026.ar.
Destacados grupos y artistas como Los Pericos, Turf, Rombai, Cacho Deicas, Q’Lokura, Los Totoras, Los Tipitos, Uriel Lozano, Indios, serán algunas de las alternativas que se presentarán.
La entrada será libre y gratuita y el registro previo ya se puede realizar desde este martes en la web oficial fanfest.santafe2026.ar. De acuerdo a lo informado, solo en las primeras 24 horas, se sacaron un total de 78.348 tickets: en Rosario 39.213, en Santa Fe 25.608 y en Rafaela 13.527.
Los Juegos, una celebración de todos
Los Fan Fest estarán distribuidos entre las tres ciudades sede de los Juegos: habrá uno en Santa Fe, dos en Rosario y dos en Rafaela.
En la capital provincial, el encuentro tendrá lugar en el Parque del Sur, que durante los Juegos se convertirá en uno de los puntos de encuentro para disfrutar de música y actividades. Rosario contará con dos espacios: el Museo del Deporte y el Parque Independencia, donde se desarrollarán distintas propuestas a lo largo de la competencia. En Rafaela, los Fan Fest estarán en el Invencible Rafaela y el Invencible Velódromo, dos escenarios que sumarán actividades y espectáculos a la agenda de los Juegos.
Desde la organización detallaron que para el acceso a los Fan Fest será necesario realizar previamente el registro en la web oficial y descargar un código QR para poder ingresar para cada jornada y se deberá repetir nuevamente para cada día que se desee asistir. Toda la grilla de los Fan Fest se puede conocer en fanfest.santafe2026.ar.
Este sábado en el Monumento a la Bandera
Por otra parte, vale recordar que el Gobierno Provincial invita a toda la comunidad a participar de la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos que se realizará este sábado 12 de septiembre a las 18 al pie del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.
La actividad, además del desfile de las delegaciones, contará con la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, en una propuesta musical con arreglos de Lito Vitale.