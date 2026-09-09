Juegos Suramericanos

Furor por los Fan Fest: casi 80 mil entradas en el primer día de registro para el ingreso gratuito

Al cierre de la primera jornada, la web oficial contabilizó un total de 78.348 tickets para los distintos escenarios que contarán con destacados artistas. En Rosario fueron 39.213; en Santa Fe unos 25.608; y 13.527 para la ciudad de Rafaela. La programación completa de los Fan Fest y toda la información para el ingreso se puede conocer en fanfest.santafe2026.ar.