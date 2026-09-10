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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Convocatoria oficial

Placente anunció la lista de la Selección Argentina de Fútbol para los Juegos Suramericanos de Santa Fe

Con futbolistas que ya tienen roce en Primera División, el equipo nacional definió los convocados para competir en la histórica cita deportiva de Santa Fe.

Diego Placente, el DT de la Sub 20, presentó la convocatoria para los Juegos Suramericanos 2026.Diego Placente, el DT de la Sub 20, presentó la convocatoria para los Juegos Suramericanos 2026.
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La Selección Argentina de fútbol masculino dio a conocer la convocatoria oficial para una nueva edición de los Juegos Suramericanos 2026.

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La misma contará con 18 futbolistas menores de 19 años y la dirección técnica del entrenador Diego Placente, quien se desempeña en diversas categorías de las selecciones juveniles nacionales desde 2017.

El certamen se llevará a cabo en la provincia de Santa Fe desde el 12 hasta el 26 de septiembre y contará con la presencia de 15 países, con un número aproximado de 7.000 atletas entre las 60 disciplinas que se llevarán a cabo.

(250211) -- CARACAS, 11 febrero, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 10 de febrero de 2025 del jugador Ian Subiabre (i), de Argentina, festejando su anotación con su compañero Valente Pierani (d), durante el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase final del torneo Sudamericano Sub-20 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ante Colombia, celebrado en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte, en Caracas, Venezuela. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (oa) (ah) (vf)Ian Subiabre será una de las figuras en el combinado nacional que jugará los Suramericanos en Santa Fe. Foto: Xinhua / Marcos Salgado.

Tras haber sido el DT argentino en el Mundial Sub 17 y Sub 20 del año pasado, en los que alcanzó los 16avos de final y la final respectivamente, Diego Placente presentó la lista oficial de jugadores argentinos para la decimotercera edición de los Juegos, la tercera a organizarse en suelo argentino.

Con el delantero Ian Subiabre como su jugador más destacado, quien se encuentra a préstamo en Tigre y cuyo pase pertenece a River, el representativo contará con otro jugador con rodaje en Primera como el atacante Facundo Jainikoski, una pieza habitual en el recambio de Argentinos Juniors, y dos futbolistas nacidos en España y que se desempeñan en Europa: el defensor Nicolás Marcipar, jugador del Barcelona, y el central Bruno Galassi, que juega en la Lazio de Italia.

Puesto por puesto

Los arqueros seleccionados por Diego Placente fueron Demian Talavera, de San Lorenzo y con ocho partidos en reserva en lo que va de la temporada, y Máximo Leguizamón, jugador de Tigre con algunos partidos en reserva y un partido en el banco de suplentes de la Primera.

Entre los defensores elegidos se encuentra el lateral derecho Santiago Silveira, que puede jugar por ambos costados en las inferiores de Argentinos Juniors, los centrales Fernando Closter, de Independiente, y los mencionados Marcipar y Galassi, además de los laterales izquierdos Matías Satas, de reciente debut en la Primera de Boca, y Joaquín Salas, de Talleres.

asdNicolás Marcipar y Bruno Galassi, los ‘europibes’ convocados por Placente.

El mediocampo estará conformado por el jugador de Huracán Thiago Pérez, Santiago Espíndola, de River, Facundo Carrizo del “Bicho” y Uriel Ojeda, jugador de San Lorenzo, además de dos representantes del interior argentino: Leandro Olima, de Atlético Tucumán, y Ramiro Tullián, que suele sumar minutos e incluso tiene un gol en Primera con Belgrano.

Entre los atacantes estarán los surgidos en River Subiabre y Felipe Esquivel, además del jugador de Estudiantes Franco Domínguez y Facundo Jainikoski, que ya jugó 23 partidos con la camiseta del “Bicho” de La Paternal y convirtió un gol.

La lista completa

🧤 Arqueros

Alain Gómez Santillán (Valencia, España)

Máximo Leguizamón (Tigre)

🛡️ Defensores

Thiago Pérez Ferreira (Huracán)

Fernando Closter (Independiente)

Bruno Galassi (Lazio, Italia)

Nicolás Marcipar (Barcelona, España)

Matías Satas (Boca Juniors)

Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

Santiago Zampieri (Montevideo City Torque, Uruguay)

Joaquín Salas (Talleres de Córdoba) — Ingresó por el lesionado Marcos Ortiz

⚙️ Mediocampistas

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (River Plate)

Facundo Guch (Newell's Old Boys)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba)

Delanteros

Felipe Esquivel (River Plate)

Valentín Jainikoski (Argentinos Juniors)

Ian Subiabre (Tigre)

El fixture

Fecha 1

Miércoles 16 de septiembre

10.00 Colombia – Perú

14.00 Chile – Panamá

Jueves 17 de septiembre

10.00 Argentina – Paraguay

14.00 Uruguay – Venezuela

Fecha 2

Viernes 18 de septiembre

10.00 Colombia – Panamá

14.00 Chile – Perú

Sábado 19 de septiembre

10.00 Paraguay – Venezuela

14.00 Argentina – Uruguay

Fecha 3

Domingo 20 de septiembre

10.00 Colombia – Chile

14.00 Perú – Panamá

Lunes 21 de septiembre

10.00 Paraguay – Uruguay

14.00 Argentina – Venezuela

Semifinales

Miércoles 23 de septiembre

Tercer puesto y Final

Viernes 25 de septiembre

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