Los Gladiadores ya tienen nombres confirmados para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Rodolfo Jung definió una lista de 14 jugadores que representarán a la Argentina en el torneo de handball masculino, una de las disciplinas que tendrá como sede a la capital provincial.
Los Gladiadores ya tienen plantel para disputar los Juegos Suramericanos en Santa Fe
Rodolfo Jung definió los 14 convocados de la Selección argentina de handball para el certamen continental. El equipo iniciará en la capital provincial su camino rumbo a Lima 2027.
La competencia se desarrollará en el nuevo Estadio Invencible Santa Fe, ubicado en Raúl Tacca y Cristóbal Colón. El certamen continental reunirá a atletas de 15 países y será además una de las primeras pruebas del nuevo ciclo de la Selección argentina.
Los 14 elegidos por Jung
La nómina tiene como arqueros a Agustín Forlino, de Sedalo, y Alan Perznianiako, de Argentinos Juniors. En los extremos aparecen Nicolás Rodríguez, Pablo Mínguez, Jeremías Bus y Tobías Torossian.
Los laterales convocados son Pedro Martínez, Lionel Moyano, Julián Souto Cueto y Juan Sacco. Como centrales estarán Bautista Torossian y Bautista Ceccardi, mientras que Tiago Jerónimo y Santiago Laborde ocuparán las posiciones de pivote.
La convocatoria supone además una renovación respecto de otras presentaciones de Los Gladiadores y reúne a varios jugadores que venían formando parte del grupo de trabajo impulsado por Jung durante 2026. La Confederación Argentina ya había comenzado en marzo un nuevo proceso con jugadores del ámbito local y proyección hacia la Selección mayor.
El cuerpo técnico de Los Gladiadores
Jung estará acompañado por Cristian Campos como asistente y Sebastián Larlus como preparador físico. Federico González completará el cuerpo técnico como kinesiólogo.
El entrenador asumió este año con el objetivo de abrir una nueva etapa en el seleccionado masculino y los Juegos Suramericanos aparecen como uno de los primeros compromisos oficiales dentro de ese proceso.
La Confederación Argentina había señalado que el trabajo iniciado durante la temporada apuntaba, entre otros objetivos, precisamente a preparar la participación en el certamen que tendrá lugar en Santa Fe.
Santa Fe será la casa del handball
El Estadio Invencible Santa Fe recibirá toda la actividad del balonmano durante los Juegos. Tendrá capacidad para 3.472 espectadores sentados y fue construido como parte del polo deportivo de la capital provincial.
La sede cuenta con áreas homologadas para competencias internacionales, vestuarios, espacios médicos, control antidopaje y sectores diferenciados para deportistas, jueces, autoridades y prensa.
De acuerdo con el cronograma difundido por El Litoral, la rama femenina se disputará del 16 al 20 de septiembre y la masculina, con Los Gladiadores, del 22 al 26. La Confederación Argentina ubica la totalidad de la competencia adulta de handball entre el 16 y el 26 de septiembre.
En busca de Lima 2027
El torneo no tendrá solamente medallas en juego. Los Juegos Suramericanos funcionan también como instancia clasificatoria para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Los dos mejores seleccionados de cada rama que todavía no estén clasificados conseguirán una plaza directa, mientras que el tercer equipo mejor ubicado tendrá derecho a disputar un repechaje.
Para Los Gladiadores, la competencia marcará así el comienzo del camino continental dentro de un nuevo ciclo olímpico, con el objetivo inmediato de conseguir en Santa Fe uno de los boletos disponibles para la próxima cita panamericana.