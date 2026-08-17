Handball

IL Peretz marcó el camino en un nuevo fin de semana de acción por la Copa Santa Fe

En el CEF N°29 de la capital provincial se disputaron 8 partidos correspondientes a la fase inicial del certamen provincial. El representativo de Peretz sumó triunfos con uno de sus equipos masculinos y con su formación femenino. También hubo festejos de Independiente y de Alianza de Santo Tomé.