En el transcurso de este tercer fin de semana del mes de agosto tuvo continuidad la edición 2026 de la Copa Santa Fe de Handball, con acción tanto en la rama masculina como en su versión femenina.
IL Peretz marcó el camino en un nuevo fin de semana de acción por la Copa Santa Fe
En el CEF N°29 de la capital provincial se disputaron 8 partidos correspondientes a la fase inicial del certamen provincial. El representativo de Peretz sumó triunfos con uno de sus equipos masculinos y con su formación femenino. También hubo festejos de Independiente y de Alianza de Santo Tomé.
Entre el pasado sábado 15 y este lunes feriado se disputaron un total de 8 encuentros correspondientes a la fase inicial de un torneo provincial que lentamente se acerca a su etapa de definiciones.
En este marco, y con una buena respuesta del público en las tres jornadas, el gimnasio del CEF N°29 de la ciudad de Santa Fe recibió a las formaciones de IL Peretz (que presentó 2 elencos masculinos y uno femenino), Independiente, Alianza y el Club Ministerio de Santo Tomé.
Vale recordar que la etapa final de esta Copa Santa Fe de Handball se disputará sobre el cierre del año en el flamante estadio multipropósito que el Gobierno de la Provincia construye en el extremo sur de la capital para los Juegos Suramericanos que se realizarán durante el próximo mes de septiembre.
Los resultados
Yendo a lo sucedido durante este nuevo fin de semana de competencia, la actividad se abrió en la tarde del sábado con la disputa de 3 partidos, continuó el domingo con otros tres cotejos y se cerró este lunes con dos encuentros más.
En el primero de los choques, fue triunfo de los varones de Independiente de Santo Tomé sobre IL Peretz Amarillo por un cómodo 33 a 25, mientras que luego hubo victoria de IL Peretz Negro sobre Ministerio por un categórico 34 a 19 en la rama masculina. Completando la actividad del sábado, el elenco femenino de Peretz no tuvo inconvenientes para sacarse de encima a Alianza, imponiendose 30 a 12.
Yendo a lo sucedido el domingo 16, los dos primeros encuentros fueron por el certamen de caballeros y terminaron con triunfo del rojo santotomesino sobre Ministerio por 37 a 24 y otra victoria de Peretz Negro, esta vez por 32 a 18 sobre Alianza. Cerrando el domingo, nuevamente las damas de Peretz vencieron a Alianza, esta vez por 27 a 13.
Bajándole el telón a este nuevo fin de semana de Copa Santa Fe, este lunes 17 hubo victoria de los varones de Alianza sobre Peretz Amarillo por 30 a 21 y posteriormente del femenino de Independiente sobre Alianza por 33 a 26.