Preparación para nacionales

Handball provincial: Santa Fe reunió a sus seleccionados y apuesta a crecer desde la convivencia

La Asociación Santafesina de handball realizó su primera concentración con jugadores de las categorías menores, cadetes y juveniles, en ambas ramas. El encuentro, realizado en la sede del club Gimnasia y Esgrima de Monte Vera, reunió a deportistas de distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer el trabajo colectivo de cara a los próximos Argentinos de Selecciones