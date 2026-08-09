La Asociación Santafesina de Handball puso en marcha una experiencia inédita para sus seleccionados provinciales: una concentración conjunta de las categorías menores, cadetes y juveniles, tanto femeninas como masculinas. La iniciativa tuvo como objetivo sumar entrenamientos, fortalecer la convivencia y generar una identidad común entre jugadores que habitualmente trabajan en diferentes localidades.
Handball provincial: Santa Fe reunió a sus seleccionados y apuesta a crecer desde la convivencia
La Asociación Santafesina de handball realizó su primera concentración con jugadores de las categorías menores, cadetes y juveniles, en ambas ramas. El encuentro, realizado en la sede del club Gimnasia y Esgrima de Monte Vera, reunió a deportistas de distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer el trabajo colectivo de cara a los próximos Argentinos de Selecciones
La propuesta reunió a deportistas de Santa Fe, Santo Tomé, Rafaela, Reconquista y Avellaneda, entre otros puntos de la provincia. Durante el fin de semana, los jugadores participaron de distintos estímulos técnicos, tácticos y físicos, además de partidos amistosos y actividades compartidas.
“Es la primera concentración que hacemos desde la Asociación. La finalidad es poder unir a todos los chicos de las selecciones provinciales, porque son de lugares distintos y es importante que se conozcan para afrontar los partidos y las competencias que tenemos”, explicó Nora Janda, coordinadora de la Asociación Santafesina de Handball.
En esta primera experiencia participan los seleccionados de menores y cadetes en ambas ramas, mientras que en juveniles se trabaja todavía con las preselecciones. A partir de esta instancia quedarán definidas las listas que representarán a Santa Fe.
Cuatro estímulos para aprovechar el encuentro
La planificación contempló cuatro estímulos durante el fin de semana. Algunos trabajos reúnen categorías consecutivas, como cadetes y juveniles, mientras que otros se desarrollan de manera específica para cada equipo. También se jugaron partidos amistosos.
“Tratamos de aprovecharlo al máximo”, señaló Janda. El trabajo está acompañado por un cuerpo técnico integrado por 11 profesionales, con entrenadores responsables de cada rama y colaboración entre los distintos equipos de trabajo.
Desde lo deportivo, Gonzalo Gutiérrez Tedesca, entrenador de la Asociación Santafesina de Handball, explicó que la concentración permite avanzar sobre aspectos que resultan difíciles de desarrollar cuando los jugadores entrenan separados por zonas.
“Vamos a realizar un bloque técnico-táctico y también preparación física. Pero primero que nada buscamos que ellos se vayan conociendo y que la táctica pueda fluir un poco más. No es lo mismo entrenar cada zona por separado”, indicó.
El entrenador destacó que el objetivo es construir un lineamiento común desde las categorías formativas. “Tratamos de llevar un progreso de trabajo desde menores hasta juveniles, que todos pasen por diferentes etapas para llegar al juego que queremos. Son diferentes niveles, pero con la misma intensidad de trabajo”, explicó.
El calendario de los seleccionados santafesinos
La concentración también funciona como preparación para los próximos compromisos nacionales. El primero será el Argentino de Selecciones de Cadetes, que se disputará del 16 al 22 de agosto en Mendoza. Luego será el turno de los menores, que competirán en San Juan del 7 al 12 de septiembre, mientras que los juveniles tendrán su torneo del 4 al 9 de octubre en Mendoza.
Santa Fe participa actualmente en la categoría B y uno de los objetivos institucionales para esta temporada es recuperar la presencia de sus distintas selecciones en los torneos nacionales. Durante 2025, por cuestiones económicas y organizativas, solamente pudo participar la categoría menores.
“La idea principal de este año es poder volver a ir con las categorías cadetes y juveniles”, explicó Janda. La coordinadora remarcó además que la intención es que este tipo de concentraciones tengan continuidad. La presencia de jugadores provenientes de diferentes localidades hace necesario generar instancias en las que puedan compartir entrenamientos y tiempo fuera de la cancha.
“Queremos hacer estas concentraciones habitualmente, inclusive después de los Argentinos, para que los chicos puedan trabajar como equipo y como preselección, elevar el nivel del deporte y prepararse para los torneos que tenemos todos los años”, sostuvo.
De formar un grupo a construir un equipo
Para Gutiérrez Tedesca, la convivencia constituye otro componente central del proceso. La experiencia del seleccionado de menores durante el año pasado dejó, según explicó, una enseñanza que excede los resultados deportivos. “Para conformar un grupo necesitamos de esto, porque después del grupo viene conformar un gran equipo. Necesitamos que cada una de las individualidades se fortalezca como parte de ese equipo”, afirmó.
El entrenador recordó su experiencia en el último Argentino de Menores: “Cuando los chicos terminaron de competir y se bajaron del colectivo vimos que el objetivo estaba cumplido. Más allá de ganar o perder, habían creado un grupo excelente y eso queda en la memoria de cada uno”.
Ese concepto atraviesa la nueva propuesta de la Asociación: ampliar la base de jugadores y, al mismo tiempo, ofrecerles un recorrido dentro de los seleccionados desde menores hasta juveniles.
Janda consideró que el handball santafesino atraviesa actualmente una etapa de desarrollo. “El año pasado no teníamos tantos jugadores como para completar las selecciones. Este año hay muchos chicos y eso es importante. Estamos en una fase en la que buscamos cantidad para después poder concentrarnos también en la calidad del jugador”, señaló.
Con los Argentinos como objetivos inmediatos, la primera concentración busca así instalar una modalidad de trabajo que tenga continuidad: reunir a jugadores de diferentes puntos de la provincia, entrenar bajo criterios comunes y generar vínculos que permitan que las selecciones santafesinas lleguen a las competencias con mayor preparación colectiva.