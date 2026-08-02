Santa Fe continúa siendo el epicentro del handball regional con la disputa del Nacional de Clubes Menores – Fase 1 Región Centro, un torneo que reúne a destacadas instituciones de diferentes puntos del país y que durante sus dos primeras jornadas dejó un saldo altamente positivo tanto en lo deportivo como en lo organizativo.
Un sábado a puro handball en Santa Fe: el Nacional de Clubes mostró un gran nivel y una importante convocatoria
La segunda jornada del Nacional de Clubes Menores – Fase 1 Región Centro confirmó el éxito organizativo del certamen que se disputa en la capital provincial. Equipos de Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Nicolás protagonizaron partidos de gran nivel, mientras que la ciudad continúa preparándose para recibir los Juegos Suramericanos de septiembre. Este domingo se definirán los campeones en el CEF Nº 29.
La actividad comenzó el viernes y tuvo continuidad durante todo el sábado con una intensa programación distribuida en diferentes escenarios de la ciudad.
La presencia de delegaciones provenientes de Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Nicolás permitió disfrutar de encuentros de muy buen nivel técnico, con tribunas acompañando en cada una de las sedes y un clima de verdadera fiesta para el deporte.
Santa Fe vive un gran fin de semana de handball
La Asociación Santafesina de Handball expresó su satisfacción por el desarrollo del certamen, destacando el compromiso de clubes, dirigentes, colaboradores y delegaciones que hicieron posible el normal desarrollo de una competencia que representa una importante antesala para los Juegos Suramericanos que tendrán a Santa Fe como una de sus sedes durante el mes de septiembre.
La representación local también tuvo un papel destacado. La Asociación Santafesina logró completar todas las plazas asignadas con seis equipos, distribuidos en ambas ramas.
Entre los representantes se encuentran Independiente de Santo Tomé, I.L. Peretz, Alianza de Santo Tomé y Almagro de Rafaela, instituciones que vienen realizando un importante trabajo en la formación de jóvenes jugadores.
El domingo llegan las finales y el cierre del torneo
Durante la primera jornada la competencia se desarrolló en cuatro escenarios: el CEF Nº 29, Esquina Encendida, la Universidad Tecnológica Nacional y CILSA.
El sábado la programación continuó de manera simultánea en el CEF Nº 29, la Universidad Tecnológica Nacional y CILSA, con una nutrida agenda de partidos desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Hoy, un cierre con finales y premios
Este domingo la actividad se concentrará en dos sedes: Esquina Encendida y el CEF Nº 29. Precisamente en este último escenario se disputarán las finales de cada categoría y posteriormente se realizará la ceremonia de premiación que marcará el cierre oficial del certamen.
Uno de los responsables de la organización, Alfredo González, realizó un balance muy positivo de las dos primeras jornadas y resaltó el comportamiento de todos los protagonistas.
"El nivel de los equipos es bueno, la gente acompaña y desde la Asociación queremos destacar la predisposición de los directivos de la Universidad Tecnológica, el CEF 29, la Esquina Encendida y CILSA. Estamos muy agradecidos por la predisposición y la excelente presentación de cada uno de los estadios", manifestó.
Además, González destacó el trabajo silencioso que realizan quienes forman parte de la organización.
"Queremos agradecer a todos los que están trabajando a destajo para que no falte nada y también a las delegaciones por prestarse para brindar un buen espectáculo, más allá de los resultados deportivos, algo muy importante en un torneo de estas características", expresó.
Finalmente, tuvo palabras especiales para quienes colaboraron con la realización del evento. "Un párrafo aparte para los directivos de cada sede y para Fernando Maletti por acompañar con su presencia durante el torneo", concluyó.
Con un buen marco de público, partidos intensos y un excelente nivel deportivo, el Nacional de Clubes Menores vive sus últimas horas en la ciudad de Santa Fe.
La jornada decisiva definirá a los campeones de la Región Centro y pondrá el broche de oro a un fin de semana que volvió a demostrar el crecimiento del handball en la región y la capacidad organizativa de la capital provincial para recibir competencias de jerarquía nacional.