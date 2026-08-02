Handball– Nacional de clubes

Un sábado a puro handball en Santa Fe: el Nacional de Clubes mostró un gran nivel y una importante convocatoria

La segunda jornada del Nacional de Clubes Menores – Fase 1 Región Centro confirmó el éxito organizativo del certamen que se disputa en la capital provincial. Equipos de Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Nicolás protagonizaron partidos de gran nivel, mientras que la ciudad continúa preparándose para recibir los Juegos Suramericanos de septiembre. Este domingo se definirán los campeones en el CEF Nº 29.