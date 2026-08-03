Torneo de Menores

Santa Fe cerró con éxito un Nacional de Clubes que dejó un gran nivel deportivo

La capital provincial fue escenario de tres jornadas de intensa actividad con la disputa del Nacional de Clubes Menores – Fase 1 Región Centro. Equipos de Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Nicolás protagonizaron una competencia de excelente nivel, que coronó a Automóvil de San Nicolás en la rama femenina y a Barrio Parque de Córdoba en la masculina. La organización de la Asociación Santafesina de Handball recibió el reconocimiento de delegaciones, entrenadores y familias.