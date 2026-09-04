El Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó oficialmente este viernes a los dos deportistas encargados de portar la insignia patria durante la apertura de los XIII Juegos Suramericanos. La elección recayó sobre el palista santafesino Rubén Oscar Rézola Voisard, figura consolidada del canotaje de velocidad, y sobre Sofía Cairó, integrante fundamental del seleccionado nacional de hockey sobre césped, Las Leonas.
Rubén Rézola y Sofía Cairó encabezarán la delegación argentina en los Juegos Suramericanos
El canoísta local, de extensa trayectoria olímpica y panamericana, junto a la jugadora de Las Leonas y reciente campeona mundial, fueron designados por el Comité Olímpico Argentino para llevar la bandera nacional en la ceremonia inaugural que se celebrará en la capital provincial.
El proceso de selección comenzó con las propuestas enviadas por las distintas federaciones deportivas nacionales. Tras analizar los méritos, trayectoria y conducta de cada postulado, la Comisión de Atletas elevo su dictamen a la Mesa Directiva del COA, organismo que ratificó por unanimidad la nómina. Desde el ente rector destacaron que la elección "representa un reconocimiento a dos trayectorias que expresan excelencia deportiva, compromiso y sentido de pertenencia".
Rézola: orgullo local y experiencia olímpica
Para Rubén Rézola, de 35 años, la designación posee un valor emotivo singular al ser el representante de la ciudad anfitriona. El palista cuenta con un extenso recorrido en el alto rendimiento internacional, habiendo participado en tres ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos: Londres 2012 —donde obtuvo el diploma olímpico al finalizar 5.º en la prueba de K2 200 metros junto a Miguel Correa—, Río 2016 y Tokio 2020.
A nivel continental, su palmarés incluye tres medallas en Juegos Panamericanos: la presea de plata en Guadalajara 2011, la medalla de oro en Toronto 2015 y la de bronce en Lima 2019. Su presencia al frente de la delegación jerarquiza la condición de sede de la provincia de Santa Fe.
Cairó: presente dorado de Las Leonas
Por su parte, Sofía Cairó, de 23 años, atraviesa el punto más alto de su carrera deportiva. Formada en el Club y Biblioteca Mariano Moreno del ascenso metropolitano —convirtiéndose en la primera jugadora de dicha institución en llegar a la Selección Mayor—, la volante se asentó como una pieza clave en el esquema nacional.
Entre sus logros más recientes se destacan la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde convirtió uno de los shootouts decisivos ante Bélgica, y la consagración estelar con Las Leonas en el Campeonato Mundial disputado este año, certamen en el cual volvió a anotar el penal definitorio en la final.
Rumbo a la cita suramericana
Con la confirmación de sus abanderados, la delegación argentina ultima detalles para el inicio de la competencia continentales, que reunirá a los mejores atletas de la región del 12 al 26 de septiembre. La ceremonia de apertura marcará el comienzo formal de un evento histórico para el deporte de la provincia y el país.