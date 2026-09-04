Abanderados

Rubén Rézola y Sofía Cairó encabezarán la delegación argentina en los Juegos Suramericanos

El canoísta local, de extensa trayectoria olímpica y panamericana, junto a la jugadora de Las Leonas y reciente campeona mundial, fueron designados por el Comité Olímpico Argentino para llevar la bandera nacional en la ceremonia inaugural que se celebrará en la capital provincial.