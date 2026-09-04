Juegos Suramericanos

Una llama, el río, cinco deportistas y una ciudad: Así fue el paso de la Antorcha por Baigorria

El Fuego Suramericano recorrió este viernes distintos puntos de Granadero Baigorria y reunió a vecinos y deportistas en una jornada que acercó la celebración de Santa Fe 2026 a la ciudad.