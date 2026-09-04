En la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la ciudad de Santa Fe celebró este viernes una jornada de bienvenida para los voluntarios y voluntarias que formarán parte de la competencia. La actividad se realizó en la Estación Belgrano y contó con la presencia de la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la vocera provincial, Virginia Coudannes; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, y la canciller de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Raquel Sapienza.
Juegos Suramericanos: Santa Fe dio la bienvenida y entregó los kits a los voluntarios
El equipo de voluntariado que trabajará durante el certamen recibió los kits y la indumentaria oficial que utilizará en el mayor evento deportivo internacional que acogerá la provincia. Más de 5.000 personas serán voluntarias en las tres ciudades sede, de las cuales 1.300 participarán en la ciudad de Santa Fe.
El voluntariado será una pieza central de la organización de los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Los equipos acompañarán las distintas instancias de la competencia y contribuirán a recibir a atletas, delegaciones y visitantes de los países participantes.
Durante el acto, Scaglia sostuvo que “es una alegría ver a la provincia vestida de multicolor, porque estos colores son los de la alegría de una Santa Fe a la que le ha costado mucho llegar hasta acá, pero que hoy puede sentir cómo vibra”.
Asimismo, destacó el compromiso de quienes decidieron sumarse a la organización: “Algo que me emociona mucho es que toda la gente que hoy está acá es voluntaria; gente que viene a dedicar un poquito de su tiempo para que estos Juegos, que son de todos, salgan maravillosos. Ese es el valor más grande de este día”.
Por su parte, Coudannes dimensionó la participación que tendrá el voluntariado: “Tenemos más de 5.000 voluntarios en las tres ciudades y 1.300 estarán en la ciudad de Santa Fe”.
En esa línea, explicó que cumplirán funciones de “logística, comunicación, acompañamiento a deportistas y también en la Villa Suramericana”. Además, destacó la amplitud de la convocatoria: “Fue para todas las edades. Recién hablábamos con una persona de 80 años que será voluntaria. Eso quiere decir que los ciudadanos y ciudadanas de la Invencible tienen muchas ganas de ser parte y protagonistas de este gran evento deportivo”.
Una fiesta que todos quieren vivir
El intendente Poletti remarcó el compromiso de la ciudadanía con el acontecimiento: “Es una fiesta que todos quieren vivir. Escuché el testimonio de alguien que trabajó en los Juegos Cruz del Sur y también se anotó para ser voluntario en estos. Eso habla a las claras de cómo es el santafesino: servicial, generoso y participativo cuando la ciudad lo necesita”.
Indumentaria y elementos para cada voluntario
Durante la jornada se entregaron los kits que utilizarán los voluntarios para desarrollar sus tareas a lo largo de los 14 días de competencia. Cada uno incluye dos camisetas de manga corta, una sudadera, una chaqueta, una botella para hidratación y un poncho impermeable, además de otros elementos de merchandising de Santa Fe 2026.
La indumentaria permitirá identificar a quienes integren el voluntariado en los distintos escenarios y espacios vinculados con la organización. Además, cada integrante contará con una credencial personal que determinará los sectores a los que podrá acceder de acuerdo con la función asignada.