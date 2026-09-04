Cuenta regresiva

Juegos Suramericanos: Santa Fe dio la bienvenida y entregó los kits a los voluntarios

El equipo de voluntariado que trabajará durante el certamen recibió los kits y la indumentaria oficial que utilizará en el mayor evento deportivo internacional que acogerá la provincia. Más de 5.000 personas serán voluntarias en las tres ciudades sede, de las cuales 1.300 participarán en la ciudad de Santa Fe.