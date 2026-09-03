El Fuego Suramericano ya dejó su huella en Funes. Este jueves, la antorcha que simboliza la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 convocó a vecinos y vecinas en una jornada cargada de propuestas deportivas y recreativas.
El Fuego Suramericano encendió Funes y este viernes toma rumbo a Granadero Baigorria
La antorcha pasó este jueves por el Mercado Don Bosco, donde la comunidad disfrutó de experiencias deportivas y recreativas. El recorrido continuará mañana en Granadero Baigorria.
Entre las 14 y las 18, el Mercado Don Bosco fue escenario de una actividad pensada para acercar el espíritu de los Juegos a la comunidad. Simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte formaron parte de la propuesta.
La iniciativa busca que la celebración no quede concentrada exclusivamente en Santa Fe, Rosario y Rafaela, las tres ciudades que serán sede de las competencias, sino que también pueda recorrer otras localidades de la provincia y fortalecerse del empuje santafesino.
Una antorcha que sale al encuentro de la gente
La propuesta combina el símbolo de los Juegos con actividades participativas para que chicos, familias y vecinos puedan acercarse al acontecimiento deportivo desde otro lugar.
Después de Funes, Granadero Baigorria será la próxima parada. Este viernes, el fuego continuará su camino y sumará una nueva comunidad a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026.
El fuego, rumbo a los Juegos
El recorrido se desarrolla en la previa de los XIII Juegos Suramericanos, que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.
Durante dos semanas, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán competencias correspondientes a 43 deportes y 60 disciplinas, en el que será el mayor acontecimiento deportivo organizado en la historia de la provincia.
Mientras las sedes terminan de prepararse y las delegaciones ultiman detalles, el Fuego Suramericano comenzó a recorrer el territorio. Funes ya fue parte de esa historia y Granadero Baigorria será el próximo destino.