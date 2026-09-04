Esta tarde

Invencible Centro Acuático: el escenario que Rosario estrena, de cara a los Juegos Suramericanos

El complejo de la zona sur de Rosario, ubicado en el escenario deportivo del Museo del Deporte, será inaugurado este viernes 4 a las 18. La jornada incluirá exhibiciones de natación, waterpolo y nado artístico.