Rosario suma un nuevo escenario a la cuenta regresiva de los XIII Juegos Suramericanos. Hoy a las 18 será inaugurado el Invencible Centro Acuático Provincial, ubicado en la zona sur de la ciudad.
Invencible Centro Acuático: el escenario que Rosario estrena, de cara a los Juegos Suramericanos
El complejo de la zona sur de Rosario, ubicado en el escenario deportivo del Museo del Deporte, será inaugurado este viernes 4 a las 18. La jornada incluirá exhibiciones de natación, waterpolo y nado artístico.
El complejo será uno de los principales polos acuáticos de Santa Fe 2026 y recibirá cuatro disciplinas durante la competencia: natación, saltos ornamentales, waterpolo y nado sincronizado.
La inauguración mantendrá el mismo formato de las demás aperturas de espacios deportivos y tendrá al agua como protagonista, con una jornada de exhibiciones a cargo de deportistas de distintas disciplinas.
La propuesta incluirá demostraciones de natación, waterpolo y nado artístico, además de una presentación de natación adaptada. También participarán selecciones inferiores y deportistas reconocidos.
La programación contempla una exhibición de natación, una presentación de natación adaptada a cargo de Carlos Magnos y Facu Arregui, una demostración de polo acuático en formato 5 contra 5 y una rutina acrobática de natación artística.
La jornada permitirá mostrar las características del nuevo complejo y anticipar parte de la actividad que tendrá durante los Juegos Suramericanos.
Dos piscinas bajo techo
El proyecto integral está compuesto por dos piscinas cubiertas y sus servicios complementarios, con áreas técnicas, vestuarios, depósitos y baños públicos.
En uno de los sectores se encuentra la piscina destinada a saltos ornamentales, de 21 metros por 25 metros y cinco metros de profundidad. El espacio cuenta con una estructura de hormigón armado de 10 metros de altura destinada a las plataformas y trampolines y con capacidad para incorporar tribunas temporales para 450 espectadores.
En el otro extremo se ubica la pileta olímpica de 50 metros por 25 metros y tres metros de profundidad, preparada para diferentes disciplinas. Allí podrán instalarse tribunas temporales para 1.000 personas.
El complejo tiene una superficie cubierta de 6.010,16 metros cuadrados en planta baja, además de 669,97 metros cuadrados semicubiertos y 1.899,75 metros cuadrados correspondientes al subsuelo.