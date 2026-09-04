Santa Fe 2026

Rafael Acosta y el desafío de mostrar el pentatlón moderno en los Juegos Suramericanos

El entrenador de la Selección Argentina conoce la disciplina desde distintos lugares: fue atleta, entrenador y juez en tres Juegos Olímpicos. En Santa Fe 2026 buscará acercar al público a un deporte que combina exigencia física, técnica y concentración.