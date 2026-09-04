A pocos días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026, las federaciones deportivas de los países participantes avanzan en la conformación de sus delegaciones. En ese marco, la Asociación Paraguaya de Tenis confirmó a los seis representantes que vestirán los colores de Paraguay en la competencia que se desarrollará en Rosario.
El tenis paraguayo ya tiene a sus representantes para los Juegos Suramericanos 2026
La Asociación Paraguaya de Tenis confirmó a los seis atletas que integrarán el equipo que competirá del 21 al 26 de septiembre en Rosario, en individuales, dobles y dobles mixtos.
El equipo estará integrado por tres tenistas en la rama masculina y tres en la femenina, quienes tendrán la responsabilidad de representar al tenis paraguayo en una competencia que reunirá a los mejores exponentes de la región.
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, el evento deportivo más importante de la historia de la provincia. Más de 4.000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.
Catalina Delmas Schaerer, una de las referentes del equipo
El Team Paraguay femenino estará liderado por Catalina Delmas Schaerer, número 3 de Paraguay en la categoría Sub 18 y la tenista paraguaya mejor posicionada en el ranking mundial juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF), donde ocupa actualmente el puesto 135.
Delmas Schaerer estará acompañada por Leyla Britez y Paulina Franco, mientras que el equipo masculino estará conformado por Martin Vergara, Hernando Escurra y Alex Santino.
Los seis representantes paraguayos afrontarán distintas competencias durante los Juegos, con participación en las modalidades de individuales, dobles y dobles mixtos.
Cinco medallas de oro en juego
El tenis será una de las disciplinas que tendrá como escenario al Parque Independencia Hipódromo de Rosario. La competencia se desarrollará del 21 al 26 de septiembre y pondrá en juego cinco medallas de oro.
Durante seis jornadas, los representantes de los distintos países participantes buscarán sumar medallas para sus delegaciones en una disciplina que combina precisión, potencia, resistencia y estrategia.
Paraguay, presente en los Juegos Suramericanos 2026
El tenis forma parte de una amplia delegación paraguaya que tendrá presencia en numerosas disciplinas durante los Juegos Suramericanos 2026.
En total, Paraguay competirá en natación, aguas abiertas, clavados, atletismo, bádminton, handball, bochas, boxeo, canotaje, ciclismo, hipismo, esgrima, esports, esquí náutico, fútbol, gimnasia, golf, hockey, judo, karate, halterofilia, lucha, pádel, patinaje, remo, rugby seven, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vela, vóley 6 vs. 6 y vóley de playa.
Con sus seis representantes confirmados, el tenis paraguayo ya tiene todo listo para desembarcar en Rosario y ser parte de una nueva edición de los Juegos Suramericanos, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.