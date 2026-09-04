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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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¿Cuáles son los 15 países que competirán en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Argentina recibirá a delegaciones de todo el continente entre el 12 y el 26 de septiembre. Brasil, Colombia y Venezuela aparecen entre las principales potencias deportivas que estarán en competencia.

El espíritu suramericano, representado en las banderas de los países participantes. Imagen generada con IA.El espíritu suramericano, representado en las banderas de los países participantes. Imagen generada con IA.
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Santa Fe, Rosario y Rafaela ya tienen todo listo para recibir a los deportistas que participarán de los XIII Juegos Suramericanos. Entre el 12 y el 26 de septiembre, 15 Comités Olímpicos Nacionales llegarán a la provincia para formar parte de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas.

La nómina incluye a los principales protagonistas del deporte sudamericano, pero también a delegaciones de territorios del Caribe y de países que buscan seguir fortaleciendo su presencia en el alto rendimiento regional.

Los 15 países que competirán son: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

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Los 15 países que estarán en Santa Fe 2026

Argentina será el país anfitrión y una de las delegaciones con mayor tradición en la historia de los Juegos. El Comité Olímpico Argentino organiza y promueve la participación nacional en las principales competencias del movimiento olímpico.

Aruba llegará desde el Caribe con una delegación que ya tiene experiencia en los Juegos Suramericanos y que continúa desarrollando su deporte de alto rendimiento.

Bolivia es uno de los miembros fundadores de ODESUR y participa de los Juegos desde su primera edición, en 1978. La representación boliviana volverá a decir presente en esta edición.

Brasil será una de las grandes potencias de la competencia. El Comité Olímpico Brasileño lidera históricamente el medallero de los Juegos Suramericanos y se caracteriza por contar con grandes delegaciones y presencia en numerosas disciplinas.

Chile también tendrá representación en Santa Fe. Su Comité Olímpico fue fundado en 1934 y el país registra actuaciones destacadas en diferentes ediciones de los Juegos.

Colombia aparece entre los países de mayor protagonismo deportivo del continente. Su Comité Olímpico prepara a los atletas que participan tanto de los Juegos Olímpicos como de las competencias regionales y ocupa un lugar destacado en la historia de los Suramericanos.

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Curazao aportará una de las presencias más particulares de esta edición. El territorio caribeño cuenta con representación olímpica propia desde 2011, luego de la disolución de las Antillas Neerlandesas, y participa desde entonces en distintas competencias internacionales.

Ecuador será otro de los países sudamericanos presentes. En los últimos años incrementó su participación en los Juegos Suramericanos y continúa creciendo en resultados deportivos.

Guyana, ubicada en el extremo norte de Sudamérica, también formará parte de la competencia. Sus atletas participarán bajo la representación de su organismo olímpico nacional.

Panamá volverá a competir en los Juegos dentro de la estructura de ODESUR. El país centroamericano ya consiguió medallas en anteriores ediciones del evento.

Paraguay tendrá nuevamente una presencia activa en la competencia regional. La delegación paraguaya cuenta con antecedentes de actuaciones destacadas y presencia en el medallero de los Juegos.

Perú es otro de los participantes históricos: compite en los Juegos Suramericanos desde 1978 y tuvo su mejor actuación en Lima 1990, cuando consiguió 185 medallas en total.

Surinam, otro de los países del norte de Sudamérica, también estará representado. Su Comité Olímpico participa activamente de las competencias regionales y sus atletas ya consiguieron preseas en distintas ediciones.

Uruguay tendrá su delegación en Santa Fe 2026. El Comité Olímpico Uruguayo coordina la participación de sus deportistas en las competencias internacionales y mantiene una presencia constante en los Juegos Suramericanos.

Venezuela completa la nómina. Se trata de otra de las potencias deportivas de la región y un país que históricamente ocupa posiciones destacadas en los medalleros de los Juegos.

Una competencia que reunirá a todo el deporte

La diversidad de las delegaciones permitirá que Santa Fe 2026 reúna en un mismo evento a países con diferentes dimensiones, historias deportivas y niveles de desarrollo del alto rendimiento.

Durante dos semanas, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán escenario de las competencias en las que estos 15 países buscarán sumar medallas y protagonismo en el deporte continental.

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La cita comenzará el 12 de septiembre y se extenderá hasta el 26 de septiembre, con un programa que contempla 43 deportes y 60 disciplinas

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