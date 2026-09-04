El título mundial conseguido hace pocos días todavía está fresco, pero siete integrantes de aquel plantel campeón ya tienen un nuevo desafío con la camiseta argentina.
Hockey: siete campeonas del mundo jugarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El seleccionado argentino Sub-23 se prepara para una nueva competencia internacional con una particularidad: siete de las recientes campeonas del mundo se sumarán al plantel que competirá en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser fueron incluidas en la convocatoria de la Selección Argentina Sub-23 que disputará los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
La presencia de las siete campeonas del mundo será uno de los atractivos del hockey sobre césped durante la competencia continental. Argentina llegará a los Juegos apenas unas semanas después de haber conquistado su tercera Copa del Mundo, un logro que volvió a colocar a Las Leonas en lo más alto del hockey internacional.
La consagración se produjo el 29 de agosto ante Países Bajos. El seleccionado argentino igualó 1-1 durante el tiempo reglamentario y se impuso 3-1 en los shoot-outs para quedarse con el título. De esta manera, Argentina sumó una tercera estrella mundial después de los campeonatos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.
Las siete campeonas que estarán en Santa Fe
La convocatoria para los Juegos Suramericanos incluye a siete jugadoras que formaron parte de la campaña que terminó con el título mundial en Amstelveen.
Mercedes Artola ocupa el puesto de arquera y tendrá nuevamente la posibilidad de representar a Argentina en una competencia internacional. Su presencia es especialmente relevante dentro de un plantel que combina jugadoras con experiencia en el seleccionado mayor y jóvenes que buscan consolidarse en el alto rendimiento.
Emma Knobl también fue parte del plantel que consiguió el título mundial. La defensora integra ahora la lista Sub-23 que competirá en los Juegos Suramericanos.
Milagros Alastra es otra de las integrantes de la generación que acaba de conquistar el mundo. Su participación en Santa Fe le permitirá continuar dentro del circuito internacional después de la consagración en Europa.
Sofía Cairó llega a los Juegos con un recuerdo muy reciente de la final. Fue la autora del penal que terminó de definir la consagración argentina frente a Países Bajos en los shoot-outs. Su ejecución fue uno de los momentos decisivos de la definición que le permitió a Las Leonas volver a ser campeonas del mundo.
Las 7 Campeonas del Mundo en Santa Fe 2026
Selección Argentina Sub-23 • Hockey sobre Césped
Mercedes Artola
Mundial: Campeona del Mundo en Países Bajos.
Aporta liderazgo y experiencia internacional al arco del plantel Sub-23 en Santa Fe.
Emma Knobl
Mundial: Campeona en Amstelveen.
Pilar defensivo para la zaga del seleccionado nacional en los ODESUR.
Milagros Alastra
Mundial: Integrante del plantel campeón.
Continúa su rodaje en el circuito internacional tras la histórica consagración europea.
Sofía Cairó
Mundial: Autora del penal final que definió el título en los shoot-outs.
Jugadora con gran templanza en momentos clave de alta definición.
Lara Casas
Mundial: Campeona del Mundo.
Aporta versatilidad y peligro de gol al ataque en territorio nacional.
Zoe Díaz
Mundial: Elegida la Mejor Jugadora Joven del Torneo.
Figura clave del recambio generacional y referente ofensiva de la Sub-23.
Brisa Bruggesser
Mundial: Convirtió uno de los shoot-outs en la final ante Países Bajos.
Desequilibrio individual y efectividad para la delantera nacional.
Lara Casas también integra la convocatoria. La delantera fue parte del equipo campeón y ahora tendrá una nueva oportunidad de competir con la Selección en territorio argentino.
Otra de las figuras será Zoe Díaz, quien recibió una distinción individual de relevancia durante el Mundial: fue elegida como la mejor jugadora joven del torneo. Su inclusión en el equipo Sub-23 se inscribe en el proceso de desarrollo de una camada que ya comenzó a tener protagonismo en el seleccionado mayor.
Completa el grupo Brisa Bruggesser, otra de las jóvenes integrantes de Las Leonas que acaba de conseguir la tercera Copa del Mundo para Argentina. En la definición ante Países Bajos, además, convirtió uno de los shoot-outs de la serie decisiva.
Las siete forman parte de una lista de 18 jugadoras para la competencia, que también incluye a Ana Dodorico, Chiara Ambrosini, Pilar Pisthon, Pilar Palacio, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Sol Guignet, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Paula Santamarina y Lourdes Pisthon.
La convocatoria muestra la intención de darle continuidad competitiva a un grupo de jugadoras jóvenes que ya tuvo participación en el máximo nivel. Al mismo tiempo, el torneo servirá para que otras integrantes del seleccionado argentino sumen experiencia en una competencia internacional.
Los Juegos Suramericanos, a pocos días del Mundial
La participación de estas siete campeonas se producirá en un contexto particular: Argentina será local y llegará a la competencia después de una de las mayores conquistas recientes del hockey femenino.
Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán el 12 de septiembre y finalizarán el 26 del mismo mes. Las competencias tendrán como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela. El evento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países y contará con 43 deportes y 60 disciplinas.
Será, además, la primera oportunidad en que una provincia argentina albergue los Juegos Suramericanos con tres ciudades como sedes. La organización oficial destaca que durante 15 días la provincia recibirá a delegaciones de distintos países de Sudamérica y que la competencia se desarrollará en escenarios distribuidos entre las tres localidades.
En Santa Fe, el hockey sobre césped tendrá un escenario particularmente significativo. Las competencias se desarrollarán en instalaciones de la Asociación Santafesina de Hockey, una institución vinculada históricamente con el crecimiento de esta disciplina en la capital provincial. La ciudad también será sede de otras disciplinas dentro de un programa deportivo que tendrá actividad durante toda la segunda mitad de septiembre.
La llegada de las campeonas del mundo agrega un componente especial para el público santafesino. Las jugadoras que hace apenas unos días levantaron la Copa del Mundo volverán rápidamente a ponerse la camiseta argentina, esta vez dentro de un plantel Sub-23 y en una competencia diferente.
El caso de Zoe Díaz representa especialmente ese recambio generacional. La distinción que recibió como mejor jugadora joven del Mundial refleja el lugar que las nuevas generaciones comenzaron a ocupar en Las Leonas. El seleccionado campeón tuvo una combinación de experiencia y juventud que le permitió atravesar una competencia de máxima exigencia y terminar invicto.
La final frente a Países Bajos terminó de confirmar ese proceso. Argentina resistió el comienzo adverso, consiguió igualar el partido a través de María José Granatto y después se impuso en la definición por penales australianos. Sofía Cairó y Brisa Bruggesser estuvieron entre las jugadoras que convirtieron para Argentina, mientras que Cristina Cosentino fue decisiva al contener tres ejecuciones de las neerlandesas.
Ahora, parte de ese mismo grupo tendrá que cambiar rápidamente el foco. El desafío ya no será disputar una Copa del Mundo ante las principales potencias, sino competir en los Juegos Suramericanos representando a Argentina en una categoría Sub-23.
La competencia también tendrá importancia dentro del proceso de formación del hockey nacional. Para las jugadoras más jóvenes, disputar un torneo continental en casa significa sumar partidos internacionales, afrontar la presión de un torneo multideportivo y compartir equipo con compañeras que ya tienen experiencia en Las Leonas.
Para el público de Santa Fe, además, será una posibilidad concreta de ver en cancha a algunas de las recientes campeonas del mundo apenas días después de su consagración.
La agenda del seleccionado mayor tendrá posteriormente una pausa. Según la planificación informada, el plantel completo de Las Leonas retomará la actividad internacional en diciembre, cuando dispute la primera ventana de la FIH Pro League en Córdoba.