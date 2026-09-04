Hockey: siete campeonas del mundo jugarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Aporta liderazgo y experiencia internacional al arco del plantel Sub-23 en Santa Fe.

Mundial: Campeona del Mundo en Países Bajos.

Pilar defensivo para la zaga del seleccionado nacional en los ODESUR.

Continúa su rodaje en el circuito internacional tras la histórica consagración europea.

Jugadora con gran templanza en momentos clave de alta definición.

Mundial: Autora del penal final que definió el título en los shoot-outs.

Aporta versatilidad y peligro de gol al ataque en territorio nacional.

Figura clave del recambio generacional y referente ofensiva de la Sub-23.

Mundial: Elegida la Mejor Jugadora Joven del Torneo.

★ Gol en Shoot-Out

Brisa Bruggesser

Mundial: Convirtió uno de los shoot-outs en la final ante Países Bajos.

Desequilibrio individual y efectividad para la delantera nacional.