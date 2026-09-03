El BMX freestyle se prepara para encender el orgullo santafesino con una propuesta repleta de adrenalina, donde la audacia y la creatividad de los competidores desafiarán la gravedad en cada rampa. Esta disciplina consiste en electrizantes rutinas donde los riders ejecutan complejas secuencias de trucos en el aire y sobre el terreno, buscando cautivar tanto a los jueces como al público. La llegada de este deporte urbano invita a santafesinos a conectar con una cultura joven y vibrante, donde el esfuerzo constante, la valentía y el respeto mutuo se transforman en arte en movimiento.
El BMX freestyle llega a Rafaela para formar parte de los Juegos Suramericanos 2026
El ciclismo acrobático será una de las disciplinas que llevará toda la emoción de la audacia, la creatividad y la destreza urbana a la gran cita continental. Atletas de la región competirán en electrizantes rutinas que pondrán en escena el esfuerzo constante, la valentía y la búsqueda de la excelencia deportiva.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia. Santa Fe abre sus puertas al continente para demostrar que juega en equipo, transformando este evento en una verdadera fiesta para todos y dejando un valioso legado de infraestructura y valores que perdurará por generaciones.
De la cultura urbana de California al reconocimiento internacional
El "Bicycle Motocross (BMX) Freestyle" nació y se desarrolló rápidamente durante la década de 1960 en California, Estados Unidos, desprendiéndose como una rama artística y diferenciada del BMX de carreras tradicional. Su popularidad creció exponencialmente en los años 80, impulsando la creación de organismos fundadores como la Asociación Amateur de Skate Park (ASPA) y, posteriormente, la Asociación Americana de Freestyle (AFA).
Hoy, plenamente regulado a nivel global por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el deporte ha consolidado su estatus de élite, manteniendo intacta esa esencia rebelde y creativa que inspira a jóvenes de todo el mundo.
Sesenta segundos para brillar en el escenario
La competencia oficial se llevará a cabo el lunes 14 y el martes 15 de septiembre en el escenario especialmente acondicionado en la ciudad de Rafaela, con entrenamientos previos pautados para el 12 y 13 de septiembre. Los países participantes podrán presentar una cuota máxima muy selecta de un atleta masculino y una atleta femenina (mayores de 15 años).
En la pista, cada rider dispondrá de dos pasadas cronometradas de exactamente un minuto de duración para desplegar sus mejores figuras en rampas y peraltes. El formato del torneo transicionará de rondas clasificatorias a finales exclusivas, donde se coronarán las mejores ejecuciones del continente.
Evaluación técnica y un impulso hacia el futuro
El sistema de competencia premia la excelencia y la fluidez: un jurado especializado evalúa minuciosamente cada rutina en función del nivel de dificultad técnica, la altura de los saltos, la originalidad y la limpieza en las caídas.
Esta cita no solo otorgará las codiciadas medallas suramericanas, sino que además brindará puntos cruciales para el ranking internacional de la UCI, clave en la distribución de plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
El impacto del certamen quedará grabado en la comunidad local, ya que la infraestructura construida en Rafaela servirá como un semillero deportivo permanente, motivando a las nuevas generaciones a adoptar un estilo de vida saludable y activo basado en la superación personal.