Desde el 12 de septiembre

El BMX freestyle llega a Rafaela para formar parte de los Juegos Suramericanos 2026

El ciclismo acrobático será una de las disciplinas que llevará toda la emoción de la audacia, la creatividad y la destreza urbana a la gran cita continental. Atletas de la región competirán en electrizantes rutinas que pondrán en escena el esfuerzo constante, la valentía y la búsqueda de la excelencia deportiva.