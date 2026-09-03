Considerada como capital nacional del sóftbol, Paraná se sumará como una de las subsedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Vale resaltar que la región posee una fuerte tradición en el sóftbol, especialmente en Entre Ríos, considerada como una de las principales potencias en Sudamérica.
Fabián Medina: “Para los paranaenses los Juegos Suramericanos significan un desafío y una gran oportunidad”
El presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol y sport manager en los Juegos Suramericanos destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Santa Fe para recibir a la disciplina. Las competencias están programadas del 15 al 19 de septiembre para el torneo femenino; y del 21 al 25 de septiembre para el certamen masculino, en el Estadio Mundialista “Ingeniero Nafaldo Cargnel”.
De esta manera, las instalaciones deportivas del Estadio Mundialista “Ingeniero Nafaldo Cargnel” (emplazado en calle Ambrosetti y Ayacucho) serán acondicionadas para recibir partidos oficiales del torneo, con campos de juego reglamentarios y áreas de apoyo para atletas, oficiales técnicos y público. Las acciones se desarrollarán del 15 al 19 de septiembre para el torneo de mujeres; y del 21 al 25 de septiembre para los hombres.
“Inmediatamente nos enteramos que se iban a realizar los Juegos Suramericanos en la provincia de Santa Fe, lo conversamos con el secretario de deportes de la provincia de Entre Ríos, Sebastián Uranga, a quien le planteamos que hiciera los contactos con Santa Fe para poder sumarnos con toda nuestra infraestructura”, contó con entusiasmo Fabián Medina, presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol y Sport Manager en los Juegos Suramericanos.
Una historia con mucha tradición
Medina resaltó que “en Paraná no solo tenemos el estadio mundialista, sino que también hay nueve canchas de sóftbol más con todas sus dimensiones para desarrollar este deporte”.
“Para la Asociación Paranaense de Sóftbol y la ciudad de Paraná es sumamente importante volver a tener un certamen de características internacionales, y cuando desde Odesur y el Gobierno de la provincia de Santa Fe nos autorizaron la plaza, empezamos a trabajar de manera estrecha en todo lo que es el acondicionamiento de las instalaciones”, agregó.
Paraná ha recibido grandes acontecimientos de este deporte como mundiales, panamericanos y campeonatos juveniles. “En 2022 tuvimos el orgullo de haber salido por primera vez campeones del mundo en la categoría juvenil en varones, y también tuvimos logros importantes en la rama masculina mayores. Paraná es la capital nacional del sóftbol”, enfatizó Fabián Medina.
En otro tramo, el presidente de la entidad paranaense aprovechó la ocasión para invitar a todo el público a presenciar las competencias: “Somos una gran familia que siempre acompaña a la Selección argentina en todos sus torneos y mucho más cuando se juegan en nuestra casa”.
Argentina, en la competencia
De acuerdo a lo detallado, para ambas ramas, cada país podrá inscribir un equipo de hasta quince jugadores. El torneo será fiscalizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol de las Américas (WBSC Américas) y, si bien todavía no se ha cerrado la inscripción, se estima la participación, en varones, de Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia y Colombia; y en la parte femenina, de los seleccionados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
En cuanto a las expectativas deportivas para los combinados argentinos, Fabián Medina indicó que “en varones Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking internacional, por lo que tenemos toda la ilusión que estaremos jugando el último partido del campeonato, en la final del 25 de septiembre”.
Las mujeres, en tanto, competirán por lograr la medalla de oro y el primer puesto que otorgará un cupo al torneo clasificatorio preolímpico. “Para las chicas de Argentina es sumamente importante este campeonato sudamericano, ya ha sido dos veces campeón sudamericano y tenemos las mejores sensaciones para que realicen otra gran presentación”, completó Medina.
La cuenta regresiva ya comenzó. Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los XIII Juegos Suramericanos 2026, que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia de Santa Fe.