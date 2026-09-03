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Fabián Medina: “Para los paranaenses los Juegos Suramericanos significan un desafío y una gran oportunidad”

El presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol y sport manager en los Juegos Suramericanos destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Santa Fe para recibir a la disciplina. Las competencias están programadas del 15 al 19 de septiembre para el torneo femenino; y del 21 al 25 de septiembre para el certamen masculino, en el Estadio Mundialista “Ingeniero Nafaldo Cargnel”.