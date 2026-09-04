Tras conseguir la medalla de bronce en el Mundial de Hockey, Los Leones confirmaron a las 18 jugadoras que representarán la camiseta de la selección argentina en los próximos Juegos Suramericanos de Santa Fe, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre. Dicho listado, además de incluir a dos convocadas en condición de reservas, cuenta con la presencia de cuatro de los medallistas en Amstelveen.
Los Leones llegan a Santa Fe con la experiencia de cuatro medallistas mundialistas
El entrenador Juan Manuel Vivaldi, incluyó entre los 18 jugadores a cuatro medallistas mundialistas: Nicolás Cicileo, Thomas Habif, Tomás Ruiz y Martín Ferreiro, que aportarán experiencia a un equipo predominantemente joven que aspira a conquistar el oro.
Nicolás Cicileo, Thomas Habif, Tomás Ruiz y Martín Ferreiro encabezaran el plantel comandado por Juan Manuel Vivaldi. Estos cuatro medallistas mundialistas le aportan la cuota de jerarquía y experiencia internacional a un seleccionado mayormente joven que buscará subirse a lo más alto del podio continental en Santa Fe.
Los Leones volverán a calzarse la camiseta albiceleste. El seleccionado nacional tendrá su debut el lunes 14 de septiembre frente a Perú desde las 12 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Luego lo harán ante Brasil, Chile y Uruguay.
Por otro lado, el formato de competencia será el mismo que también regirá para la rama femenina. Habrá una zona única, compuesta por estos cinco seleccionados, los cuales se medirán -en una sola rueda- todos contra todos. Más adelante, una vez finalizada la fase inicial, los dos combinados con mejor posicionamiento se enfrentarán en un partido por la medalla de oro.
Además del debut el lunes 14, Los Leones ya conocen su cronograma completo en los Juegos, que contará con cuatro encuentros en menos de una semana. El miércoles 16 de septiembre chocarán ante Brasil desde las 10; el viernes 18 ante Chile, a partir de las 14; y el domingo 20 culminarán la etapa regular frente a Uruguay desde las 12. En caso de avanzar, habrá que esperar por la confirmación de los próximos compromisos.
La nómina completa de Los Leones para los Juegos Suramericanos 2026
JOAQUIN RUIZ
NICOLAS CICILEO
MATTEO FERNANDEZ
LUCA DULOR
IÑAKI MINADEO
THOMAS HABIF
TOMAS RUIZ
NICOLAS RODRIGUEZ
JUAN PEDRO FERNANDEZ
SANTIAGO TARAZONA
MATEO TORRIGIANI
MATEO SERRANO
FRANCO AGOSTINI
MARTIN FERREIRO
YACO KOVALIVKER
JOAQUIN COSTA
FELIPE BARTOLI*
FACUNDO BONANNO*
(*) viajan en condición de reservas.