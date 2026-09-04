Juegos Suramericanos

Los Leones llegan a Santa Fe con la experiencia de cuatro medallistas mundialistas

El entrenador Juan Manuel Vivaldi, incluyó entre los 18 jugadores a cuatro medallistas mundialistas: Nicolás Cicileo, Thomas Habif, Tomás Ruiz y Martín Ferreiro, que aportarán experiencia a un equipo predominantemente joven que aspira a conquistar el oro.