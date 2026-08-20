Detrás de cada disciplina hay una historia de esfuerzo, perseverancia y pasión. Con esa premisa nació Voces Suramericanas, un ciclo de entrevistas que invita a conocer el costado más humano. A través de conversaciones cercanas, atletas, entrenadores y referentes del deporte comparten los momentos que marcaron sus carreras y reflexionan sobre el impacto que tendrá la mayor cita deportiva de la región.
Voces Suramericanas: las historias que muestran el lado más humano de los Juegos Suramericanos 2026
El ciclo de entrevistas reúne a atletas, entrenadores y referentes del deporte en conversaciones íntimas que recorren sus historias de vida, los valores que les dejó la competencia y el legado que esperan para las futuras generaciones.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.
Lejos de centrarse únicamente en los resultados deportivos, el ciclo pone el foco en las personas. Cada encuentro revela cómo el deporte atraviesa generaciones, fortalece vínculos familiares, construye amistades y deja enseñanzas que trascienden las competencias.
Historias que unen generaciones
Uno de los ejes más fuertes de Voces Suramericanas es el vínculo entre quienes comparten una misma pasión. Padres e hijos, hermanos, compañeros de selección y referentes de distintas generaciones dialogan sobre el camino recorrido, los desafíos superados y los valores que aprendieron gracias al deporte.
Así ocurre con Fernando y "Pipo" Carlomagno, quienes reflejan cómo la natación adaptada fortaleció su relación familiar; con Nicolás y Tomás Capogrosso, que trasladaron al vóley de playa la complicidad de dos hermanos; o con las olímpicas Etel y Sofía Sánchez, que recuerdan cómo el deporte consolidó un vínculo construido durante años de entrenamiento compartido.
También aparecen historias atravesadas por la admiración y el legado. En judo, Gastón García y Agustina De Lucía muestran cómo una generación puede inspirar a la siguiente. En rugby, Leonardo Senatore y José Luis "Coco" Benzi reflexionan sobre el sentido de pertenencia que nace en los clubes y acompaña a los deportistas durante toda la vida. Mientras tanto, Manuel Brunet y Laura Del Colle recuerdan cómo el hockey les permitió crecer dentro y fuera de la cancha.
En un cruce entre disciplinas, Lionel Aranda y Juan Ignacio Gallardo coinciden en otro aspecto fundamental del alto rendimiento: la importancia de la preparación mental, la concentración y la capacidad de convivir con la presión.
Mucho más que una competencia
Aunque cada entrevista aborda una disciplina diferente, todas llegan a una misma conclusión: el deporte transforma vidas.
Los protagonistas coinciden en que los Juegos Suramericanos 2026 serán mucho más que una competencia. Representarán una oportunidad para que miles de personas descubran nuevos deportes, conozcan a los mejores atletas de Sudamérica y encuentren inspiración para iniciar su propio camino.
Al mismo tiempo, destacan que el legado de los Juegos no terminará cuando se apaguen las luces de la competencia. Las nuevas instalaciones deportivas, el crecimiento de los clubes y la posibilidad de organizar futuros eventos internacionales abrirán nuevas oportunidades para las próximas generaciones.
Un legado que recién comienza
Cada nueva entrevista amplía ese recorrido colectivo construido desde distintas disciplinas, generaciones y experiencias. Más allá de los logros deportivos, Voces Suramericanas propone descubrir las historias que hay detrás de cada atleta y demostrar que el verdadero legado de los Juegos Suramericanos 2026 también se construye a partir de los valores, los vínculos y las experiencias que el deporte deja en cada persona.
Con nuevos protagonistas en cada entrega, el ciclo que puede verse en el canal oficial de YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLNSt_Yh42paI), continuará acompañando el camino hacia los Juegos Suramericanos 2026, acercando al público las historias de quienes, con esfuerzo, compromiso y pasión, le dan sentido a la gran cita deportiva que vivirá la provincia.