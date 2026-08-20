Ciclo de entrevistas

Voces Suramericanas: las historias que muestran el lado más humano de los Juegos Suramericanos 2026

El ciclo de entrevistas reúne a atletas, entrenadores y referentes del deporte en conversaciones íntimas que recorren sus historias de vida, los valores que les dejó la competencia y el legado que esperan para las futuras generaciones.