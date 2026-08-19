Características y especialidades

Cómo es la Pelota Vasca, el deporte que será parte de los Juegos Suramericanos 2026

Rosario recibirá del 20 al 24 de septiembre una de las disciplinas con mayor tradición del programa deportivo. La competencia reunirá a los mejores especialistas de Sudamérica en escenarios emblemáticos de la ciudad.