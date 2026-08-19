La mirada del concejal sobre la ciudad

Juan Senn: “Rafaela tiene que ser protagonista”

El concejal planteó la necesidad de transformar el Estado municipal y recuperar el peso de Rafaela en el escenario provincial y nacional. También reflexionó sobre la relación entre el Concejo y el Ejecutivo, pidió avanzar con obras hídricas y destacó la continuidad de las políticas vinculadas a los Juegos Suramericanos.