El concejal Juan Senn trazó un diagnóstico sobre los principales desafíos que enfrenta Rafaela y consideró que la ciudad necesita recuperar protagonismo, fortalecer su entramado institucional y avanzar en una transformación del Estado municipal que permita mejorar los servicios y la relación con los vecinos.
Juan Senn: “Rafaela tiene que ser protagonista”
El concejal planteó la necesidad de transformar el Estado municipal y recuperar el peso de Rafaela en el escenario provincial y nacional. También reflexionó sobre la relación entre el Concejo y el Ejecutivo, pidió avanzar con obras hídricas y destacó la continuidad de las políticas vinculadas a los Juegos Suramericanos.
“Principalmente tenemos que renovar las instituciones, el propio Estado con cada uno de los servicios que brinda a diario y el vínculo permanente que tiene con el ciudadano. Por eso hablamos de transformar completamente el Estado municipal”, sostuvo.
Para Senn, ese proceso también debe apoyarse en las capacidades productivas y sociales que tiene Rafaela. En ese sentido, señaló que mantiene encuentros con vecinos y empresarios en los que advierte un potencial que, a su entender, actualmente no logra proyectarse.
“Tenemos que mostrar la potencia que tiene la ciudad. Nosotros nos juntamos permanentemente con los vecinos, con los empresarios y vemos que hay una potencia muy grande, pero que hoy no se está dando a conocer”, afirmó.
Según explicó, la generación de mesas de trabajo y una mayor articulación entre los diferentes sectores podrían contribuir a recuperar el lugar que Rafaela ocupó históricamente como referencia productiva.
“Volver a ser protagonista”
Uno de los ejes planteados por el concejal fue la necesidad de fortalecer la presencia política e institucional de Rafaela fuera de la ciudad.
“Creemos que Rafaela tiene que volver a ser protagonista. Hoy Rafaela dejó de ser escuchada, no tiene referentes a nivel nacional, a nivel provincial”, expresó.
Senn consideró además que decisiones vinculadas con la ciudad terminan definiéndose desde otros ámbitos. Frente a ese escenario, sostuvo que Rafaela cuenta con las condiciones necesarias para “volver a ocupar ese lugar protagonista que siempre supo tener”.
Críticas a la relación entre el Concejo y el Ejecutivo
Consultado sobre el vínculo entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo, Senn fue crítico y aseguró que actualmente “no hay relación prácticamente”.
El edil cuestionó especialmente la información con la que llegan algunas iniciativas al cuerpo legislativo. “Cada uno de los proyectos que llegan al Concejo, que deberían ser representados por los concejales oficialistas, llegan siempre sin información”, señaló.
Según manifestó, en algunos casos los concejales acceden a determinados datos recién al momento de la votación y sostuvo que hubo iniciativas que no tuvieron tratamiento previo en las comisiones.
Senn también hizo referencia a la composición política del Concejo y al acompañamiento que recibe la gestión municipal. En ese marco, mencionó como ejemplo los pedidos de aumento de tasas impulsados por el Ejecutivo.
“Los propios concejales del oficialismo, o al menos del frente Unidos, no acompañan las medidas del intendente. Lo hemos visto con los últimos pedidos de aumento de tasas”, afirmó. Para el concejal, los incrementos pretendidos no se correspondían con la situación de los servicios municipales.
Obras hídricas y el escenario ante El Niño
Otro de los temas abordados fue la infraestructura de la ciudad ante la posibilidad de un período de mayores precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño.
Antes de referirse a esa situación, Senn destacó la continuidad de las políticas vinculadas con los Juegos Suramericanos. Remarcó que se trata de una iniciativa que comenzó durante la gestión municipal anterior y que tuvo continuidad con las actuales administraciones municipal y provincial.
“Es una política pública muy importante”, sostuvo, y señaló que permitirá a Rafaela avanzar en infraestructura y actividades vinculadas al deporte nacional e internacional.
En materia hídrica, en cambio, planteó la necesidad de acelerar las gestiones. “Necesitamos obras hídricas muy importantes para evitar los anegamientos que se pueden producir por las precipitaciones”, expresó.
En particular, consideró necesario que el Ejecutivo municipal articule con actores privados para definir intervenciones dentro de la ciudad. “El Ejecutivo tiene que sentarse de manera inmediata con el privado para poder definir las canalizaciones internas que se tienen que hacer en la ciudad para evitar que varios barrios queden anegados por el agua”, señaló.
El escenario hacia 2027
Sobre su futuro político y cómo proyecta el próximo año electoral, Senn evitó adelantar definiciones sobre eventuales candidaturas, aunque dejó planteada su preparación de cara a 2027.
Ante la consulta sobre cómo lo encontrará ese año, respondió: “Preparado, en capacitación permanente y con un equipo que siente y vive a Rafaela como la vivo yo”.