Entrevista

El fútbol femenino buscará crecimiento y nuevas oportunidades en los Juegos Suramericanos 2026

La futbolista de Newell's Old Boys y embajadora del fútbol femenino en Santa Fe 2026, Julieta Aguilar, destacó la evolución de la disciplina y aseguró que el evento será una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones y seguir consolidando el desarrollo del deporte.