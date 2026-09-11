Nicolás Marcipar

El hijo de santafesinos que juega en el Barcelona y que convocó Placente para los Juegos Suramericanos

Sus padres se radicaron por razones laborales en Cataluña y allí comenzó la historia en La Masía del pequeño Nicolás. Hoy tiene 18 años, heredó los genes tatengues de su padre y un futuro por demás de promisorio.