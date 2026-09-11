La Municipalidad de Santa Fe llevó a cabo un taller participativo con Organizaciones Sociales en el marco del fenómeno El Niño. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Casa Beata Clara Bosatta y contó con la participación del intendente Juan Pablo Poletti; el Coordinador de Gabinete, Victor Hadad; el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi; el director de Riesgo Hídrico municipal, Luis Mariano Cabal; y el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) Felipe Franco.
Fenómeno El Niño: la Municipalidad escuchó propuestas y reclamos de organizaciones sociales
El intendente Poletti encabezó un encuentro que contó con la participación de autoridades y representantes de 20 agrupaciones sociales. Repasaron las acciones que lleva adelante la municipalidad y avanzaron sobre las necesidades de los distintos barrios.
También participaron representantes de 20 Organizaciones Sociales de Santa Fe, entre ellas el Movimiento Popular Nuestramérica, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Movimiento de trabajadores Excluidos Santa Fe, el El Movimiento de Unidad Popular Santa Fe, el Movimiento Popular la Dignidad, Pueblo Unido, Barrios de Pie Santa Fe, la Asociación Barrios Originarios, la Asociación Civil La Florencio Fernández, La Poderosa, el Frente Barrial CTA, la Federación de Cooperativas Red Mayo CTA, el Movimiento Territorial Liberación, La Red Puentes, el movimiento social Liga Infantil de los Barrios, vecinos autoconvocados Las Delicias, la Asociación Civil Sonrisas, Cáritas y Pastoral Social Santa Fe.
Durante la jornada, las autoridades repasaron el trabajo que viene realizando el municipio frente a las proyecciones meteorológicas oficiales que señalan un evento de intensas precipitaciones entre septiembre y el año próximo. Entre las tareas se encuentran el mantenimiento de canales a cielo abierto y desagües pluviales, las intervenciones de estabilización pétreo realizadas en más de 30 barrios, las maquinarias adquiridas, el acondicionamiento de estaciones y equipos de bombeo, y el trabajo permanente con el Comité Municipal de Emergencias y autoridades provinciales. Además, se detalló el mapa de Puntos de Encuentro planeados para situaciones de evacuación, la planificación de centros de refugios y centros de evacuados, y la logística de asistencia en territorio.
En ese aspecto, el intendente Poletti destacó el diálogo llevado a cabo en el encuentro con las organizaciones sociales. “Este fue un encuentro más de los que venimos manteniendo con distintos actores de la ciudad, pero en este caso con organizaciones sociales que tienen una gran presencia territorial y conocen de cerca las necesidades de cada barrio. Queríamos contarles qué hicimos, qué estamos haciendo y cómo nos preparamos ante el fenómeno El Niño, pero también escucharlos y conocer propuestas que nos permitan mejorar la prevención y la respuesta”, agregó.
Además, destacó el trabajo que se viene realizando en los barrios y el compromiso con los mismos frente al riesgo hídrico. “Sabemos que hay problemas y necesidades que todavía faltan resolver. Por eso reforzamos el plan de bacheo, la limpieza de canales y desagües, y avanzamos con el estabilizado de calles de tierra. Ya llevamos más de 2.000 calles intervenidas, aunque todavía quedan cerca de 1.000. Entendemos el reclamo de los vecinos que esperan que su barrio también sea alcanzado, los planteos sobre las cuadrillas y el impacto que tuvo la baja de programas nacionales en el trabajo de las cooperativas”.
Por último, afirmó su compromiso de sumar a las distintas organizaciones sociales en el Comité de Riesgo. “Las organizaciones plantearon la necesidad de tener voz en las instancias donde se planifican las acciones de prevención y la cuestión hídrica. Nos comprometimos a incorporarlas al Comité Municipal de Riesgo, para que puedan participar activamente en las comisiones. Además, vamos a continuar actualizando semanalmente la información sobre los trabajos realizados en cada barrio, para que los vecinos sepan dónde estuvo el municipio, dónde todavía falta llegar y qué situaciones requieren una respuesta”, cerró.
Por su parte, el Coordinador de Gabinete, Victor Hadad, resaltó la instancia de diálogo y la participación numerosa de las organizaciones sociales. “Es importante construir puentes de diálogo en forma permanente. Además de las que se hicieron presentes, venimos trabajando con más de 30 organizaciones sociales y estamos muy conformes de poder compartir lo que estamos haciendo y, sobre todo, escuchar sus opiniones y reclamos. Creemos que esta participación es fundamental para construir respuestas entre todos”.
Por último, recordó las tareas de prevención y el trabajo conjunto con los ciudadanos que lleva a cabo el municipio. “El fenómeno El Niño es global, estamos monitoreando de manera permanente y requiere del trabajo articulado con los gobiernos nacional y provincial, pero también de la participación de los vecinos. No hacemos oficialismo militante ni queremos decir que está todo bien: sabemos que hay cosas que faltan, pero estamos trabajando, escuchando y tomando en cuenta lo que plantean las organizaciones. Estamos convencidos de que este es el camino que hay que seguir”, cerró.
Todas las voces
El encuentro contó con una instancia de intercambio en el que las diferentes organizaciones sociales plantearon sus inquietudes frente al fenómeno climático y cómo este afecta a la ciudad de Santa Fe.
En ese sentido Carlos Abad, representante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), destacó que el encuentro fue fructífero para el trabajo que realizan las organizaciones sociales. “A veces la sociedad subestima el rol de los movimientos sociales, porque tenemos un entramado y una capacidad de articulación territorial que no se encuentra en otro lugar. Por eso agradecemos este encuentro y además queremos que esa experiencia sea incorporada a cualquier planificación frente a un escenario de desastre hídrico”, remarcó.
Por último, insistió en dar valor a la continuidad de estos espacios de intercambio de forma periódica. “Esperamos que las propuestas que trajimos sean escuchadas y encuentren un canal de materialización por parte de la gestión municipal. Creemos en una articulación virtuosa entre el Estado y la comunidad organizada”, culminó.