Nueva instancia de intercambio

Fenómeno El Niño: la Municipalidad escuchó propuestas y reclamos de organizaciones sociales

El intendente Poletti encabezó un encuentro que contó con la participación de autoridades y representantes de 20 agrupaciones sociales. Repasaron las acciones que lleva adelante la municipalidad y avanzaron sobre las necesidades de los distintos barrios.