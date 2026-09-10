El municipio de Santa Fe tiene las facultades para contratar bienes y servicios por vía excepcional

Mirá también

El celular como nueva alarma ante El Niño: Santa Fe lanzó una app con alertas hídricas

El Concejo le dio las autorizaciones excepcionales que pedía el municipio. Fernando Nicola

Mirá también

San Lorenzo y Arenales organizan a sus “manzaneros” para prepararse ante El Niño

Hubo debate en el recinto de Salta 2943. Archivo

Mirá también

Protocolo ante El Niño: el ministerio dispuso que las escuelas no serán usadas como centros de evacuados