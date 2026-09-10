Finalmente, el Concejo autorizó al municipio capitalino -en el marco de la emergencia hídrica, Decreto Nº 00070/2026- para contratar servicios y comprar bienes de capital por vía excepcional, agilizando procedimientos administrativos, con la intención de atender el impacto que podría generar el fenómeno de "El Niño" en Santa Fe.
El municipio de Santa Fe tiene las facultades para contratar bienes y servicios por vía excepcional
El Concejo le dio autorización. Podrá hacer contrataciones directas y readecuaciones del presupuesto actual. El objetivo: atender la emergencia hídrica "salteando" procedimientos administrativos. Las posturas en el recinto.
Esto implica que tendrá más facultades por fuera de las normativas vigentes y de forma transitoria y excepcional para adquirir bienes, como maquinarias, equipos para la limpieza de desagües pluviales o zanjones a cielo abierto (etcétera) sin necesidad de llamar a licitación pública, un mecanismo que demanda tiempo.
También, podrá hacer modificaciones al Presupuesto Municipal en curso (2026).
Punto por punto
Se autorizó al Ejecutivo a realizar las contrataciones que resulten necesarias para atender las situaciones directamente vinculadas con la emergencia hídrica, mediante procedimientos abreviados de compulsa de precios.
En aquellas contrataciones que se realicen para la prevención, preparación, atención y mitigación de las situaciones directamente vinculadas con la emergencia hídrica declarada, se procurará la concurrencia de oferentes mediante la compulsa abreviada de precios.
Podrá recurrirse a la contratación directa cuando razones de urgencia impidan aguardar los tiempos propios de la compulsa de precios, o cuando no resulte posible obtener una pluralidad de ofertas.
Y se le daría el visto bueno al municipio a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para atender las erogaciones derivadas de las contrataciones y demás medidas adoptadas en el marco de la emergencia hídrica.
Controles
Por otra parte, las acciones ejecutadas por las autorizaciones dadas al municipio y cualquier aporte no reintegrable que reciba éste en función de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 14.477 (que declaró la emergencia hídrica en toda la provincia), serán informadas al Comité Municipal de Gestión de Riesgos.
Además, el Tribunal de Cuentas Municipal efectuará el control de los actos y procedimientos autorizados en el marco de la ordenanza (con las autorizaciones excepcionales dadas el Ejecutivo), y comunicará su resolución de forma mensual al Concejo Municipal.
Una vez finalizada la Emergencia Hídrica, el municipio deberá remitir al Deliberativo dentro de los 45 días posteriores “un informe detallado y documentado sobre la totalidad de las contrataciones y modificaciones presupuestarias efectuadas en virtud de las autorizaciones conferidas.
En el recinto
La concejala oficialista María Beatriz Barletta (Interbloque “Unidos”) valoró los consensos alcanzados: "Se trata de una herramienta preventiva y también responsable e inmediata para dar respuesta a los vecinos, ante la llegada de El Niño. Como Concejo, estamos siendo muy responsables al aprobar esto".
"La ciudad se encuentra preparada en términos de mitigación del riesgo hídrico. Se están llevando a cabo muchas obras de infraestructura necesarias para abordar los pronósticos que se están proyectando, con inversiones locales y provinciales. Esa inversión hoy es de más de 13 mil millones de pesos", aseguró.
Por su parte, la concejala opositora Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo - FR), aclaró que el rol de la oposición no es poner obstáculos sólo por ponerlos. "Somos una oposición responsable que acompaña las herramientas necesarias para cuidar a los santafesinos", dijo desde su banca.
"Frente a una emergencia hídrica, no especulamos políticamente y acompañamos este pedido del municipio -subrayó-. Sin embargo, dar herramientas excepcionales no quiere decir otorgar un cheque en blanco: estamos otorgando facultades para utilizar recursos públicos y, tiene que haber estrictos controles".
Rendiciones de cuentas
Enfatizó en la transparencia y el control. "El Comité Municipal de Gestión de Riesgos deberá tener acceso inmediato a la información sobre cada acto que tome el municipio amparada en esta vía excepcional: qué se compra, cuánto cuesta, qué recursos se reasignan y con qué finalidad", adujo Quiroz.
Y desde el bloque PJ, Jorge Fernández apuntó como oportuno y necesario otorgar estas herramientas excepcionales al Ejecutivo. "Pero nos hubiese gustado que lo aprobado tenga mayores -o al menos mejores- mecanismos de rendición de cuentas", puso la lupa.
"El principal órgano de contralor en materia de utilización de los recursos públicos, que son de todos los santafesinos, es este Concejo. Mucho más que el Tribunal de Cuentas. Entonces, dicho esto: vamos a estar muy atentos a cada fondo que se use y su destino en el marco de la emergencia hídrica por parte del municipio", expresó Fernández.