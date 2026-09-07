En Santa Fe, el celular puede convertirse en una nueva herramienta de prevención. Ante un escenario marcado por el fenómeno de El Niño y la posibilidad de lluvias intensas, la Municipalidad presentó este lunes “La Muni en tu Celu”, una aplicación que, entre otras funciones, permitirá enviar directamente a los teléfonos de los vecinos alertas por tormentas, riesgo hídrico y emergencias. Hay una particularidad: esas notificaciones no se podrán desactivar.
El celular como nueva alarma ante El Niño: Santa Fe lanzó una app con alertas hídricas
“La Muni en tu Celu” fue presentada este lunes por el Municipio. Además de permitir trámites, pagos y reclamos, la aplicación será utilizada para comunicar alertas tempranas por lluvias, tormentas y riesgo hídrico. También permitirá recibir información sobre tránsito, transporte y servicios.
El Municipio podrá utilizar ese canal para comunicar alertas tempranas, recomendaciones preventivas y avisos ante situaciones que puedan afectar a la ciudad. A diferencia de la información sobre tránsito, colectivos o servicios —que cada usuario podrá elegir si quiere recibir—, las comunicaciones vinculadas con emergencias hídricas quedarán activas por defecto.
“Lo único que no se va a poder destildar es la información de emergencia hídrica o de riesgo hídrico, o las alertas tempranas de lluvia y tormenta”, explicó el intendente Juan Pablo Poletti durante la presentación.
La decisión adquiere especial relevancia en el contexto de preparación de Santa Fe frente al fenómeno de El Niño. La aplicación podrá utilizarse, por ejemplo, para comunicar medidas preventivas ante una alerta meteorológica, como el pedido de no sacar los residuos para evitar que se obstruyan los desagües. “Necesitamos que se baje la mayor cantidad de ciudadanos posible la app”, insistió Poletti. “Va a ser un vehículo de información nuestro muy importante”.
Cabe recordar que hace unos meses atrás se activó un alerta de una empresa privada, que generó pánico y desinformación en la población. Aquel aprendizaje sirvió -en definitiva- para que la población busque siempre fuentes oficiales para verificar lo que ocurre. Ahora, el gobierno local suma este nuevo servicio oficial para alertar a la población.
Del trámite municipal a una alerta en el bolsillo
La nueva aplicación busca concentrar en un solo lugar buena parte de la relación cotidiana entre los vecinos y la Municipalidad. Se podrán sacar turnos para realizar trámites, incluidos los vinculados con la licencia de conducir; consultar el TGI, asociar padrones, verificar infracciones y efectuar pagos mediante billeteras virtuales.
También habrá información sobre tránsito, transporte, servicios municipales, clima y emergencias, además de herramientas de participación como encuestas y sugerencias. “Hoy presentamos una herramienta nueva, pero sobre todo presentamos una forma nueva de vincularnos con los vecinos”, sostuvo Poletti.
El intendente definió el objetivo como una búsqueda de una Municipalidad “cada vez más simple, más cercana” y capaz de resolver gestiones sin que el vecino tenga que trasladarse. “La tecnología tiene sentido cuando le hace la vida más fácil a la gente”, afirmó.
Un chat con personas y reclamos con seguimiento
La aplicación también pretende convertirse en una nueva vía para realizar reclamos. Según explicó Jorge Toum, director general de Comunicación, el sistema incorpora un chat que funcionará las 24 horas y estará atendido por personal municipal, por lo que no se trata de un chatbot automatizado.
El vecino podrá, por ejemplo, informar que una luminaria no funciona en determinada calle. El operador tomará el reclamo y entregará un número para que posteriormente pueda realizarse el seguimiento. “Va a poder decir: ‘Estaba circulando por avenida J. Paso y a tal altura no andan las luces’ y le van a tomar el reclamo igual que si estuviera llamando por teléfono”, explicó Toum.
La expectativa del Municipio es que este canal permita además descomprimir la línea telefónica 0800, trasladando parte de las consultas y reclamos al teléfono celular.
Todavía no permite saber cuándo llega el colectivo
La primera versión de la aplicación no incluye todas las funciones que el Municipio pretende desarrollar. Una de las más esperadas es el tradicional “Cuándo pasa”, que permita conocer en tiempo real cuánto falta para que llegue un colectivo a una parada.
Por ahora, la aplicación ofrecerá información sobre desvíos y otras novedades del transporte público, pero no el seguimiento de cada unidad mediante geolocalización. “Es uno de los temas que estamos analizando para 2027”, explicó la subsecretaria de Modernización, Alicia Chevalier.
Poletti anticipó además otra función para el futuro: conocer cuándo está por pasar el camión recolector por cada barrio. La idea es que los vecinos puedan saber con anticipación cuándo sacar los residuos y evitar que permanezcan en la calle después de que haya pasado el servicio.
Una aplicación hecha en Santa Fe
El desarrollo de “La Muni en tu Celu” estuvo a cargo de Crombie, una empresa tecnológica santafesina, en conjunto con profesionales y equipos técnicos de la Municipalidad. Su CEO, Mariano Di Maggio, destacó el carácter local del proyecto y la posibilidad de aplicar tecnología a problemas concretos de la gestión. “Para nosotros fue un enorme placer haber podido trabajar para nuestro municipio, para nuestra ciudad y sobre todo en algo que venimos impulsando durante 21 años, que es la tecnología como puente, como vínculo para resolver problemas”, expresó.
Pero hay otro aspecto que las autoridades consideran estratégico: la Municipalidad adquirió el código fuente de la aplicación. Esto significa que el desarrollo no quedará atado a una licencia o a un producto cerrado. Los equipos municipales podrán continuar modificándolo, incorporando funciones y ampliándolo en los próximos años. “No es menor que el municipio haya tomado la decisión de licitar este desarrollo y de comprar el código fuente para que los desarrolladores del municipio puedan seguir actualizando esta aplicación y que no sea un paquete cerrado”, señaló Toum.
Poletti también puso el acento en el componente local: “La innovación está acá. La desarrollaron profesionales de Santa Fe, que conocen nuestra ciudad y que trabajaron junto a los equipos municipales. Estamos trabajando con el talento santafesino para construir una herramienta que queda al servicio de todos los santafesinos”, agregó.
Una plataforma que recién comienza
Desde la Subsecretaría de Modernización remarcaron que la aplicación presentada este lunes constituye apenas la primera etapa. Chevalier explicó que fue diseñada como un “desarrollo evolutivo”, por lo que durante este año se incorporarán nuevas funciones y ya se trabaja en las que podrían llegar en 2027. Para utilizarla, los vecinos deberán crear un perfil digital. También podrán ingresar con sistemas de identificación que ya utilizan, como Mi Argentina, ARCA o la plataforma provincial ID Ciudadana.
La apuesta municipal es que, con el tiempo, el celular concentre cada vez más servicios y canales de comunicación con la ciudad. Pero en Santa Fe hay una función que adquiere un peso particular: cuando llegue una alerta por una tormenta severa, una situación de riesgo hídrico o una emergencia, el Municipio quiere que el mensaje llegue al bolsillo de los vecinos y que nadie pueda apagarlo.
Ante los desafíos que plantea El Niño, la nueva aplicación busca así convertirse no sólo en una ventanilla digital de trámites, sino también en un nuevo eslabón del sistema de prevención de la ciudad.
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