No se pueden desactivar

El celular como nueva alarma ante El Niño: Santa Fe lanzó una app con alertas hídricas

“La Muni en tu Celu” fue presentada este lunes por el Municipio. Además de permitir trámites, pagos y reclamos, la aplicación será utilizada para comunicar alertas tempranas por lluvias, tormentas y riesgo hídrico. También permitirá recibir información sobre tránsito, transporte y servicios.