El jueves 3 de septiembre marcó la llegada, por primera vez, del Santa Fe Business Forum 2026 al norte santafesino. La región metropolitana Reconquista – Avellaneda recibió a compradores internacionales provenientes de Filipinas, Venezuela, México, Australia, Nicaragua y Colombia, quienes recorrieron empresas con el objetivo de conocer de primera mano el potencial productivo y las oportunidades de negocios.
Industriales del norte, mano a mano con Puccini: rutas, conectividad área, gas y energía
Representantes del sector expresaron la satisfacción por la llegada del evento por primera vez a la región. Al mismo tiempo, plantearon necesidades centrales para mejorar la competitividad.
Tras el periplo, las instalaciones de la firma Dolbi SA, en la zona sur de Avellaneda, albergaron la ronda de negocios, con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; su par de Trabajo, Roald “Coco” Báscolo; la senadora nacional Carolina Losada; el intendente local Gonzalo Braidot, y representantes del arco productivo.
En diálogo con medios de prensa, el titular de la cartera productiva provincial aseguró que “buscamos que esta iniciativa tenga continuidad y que la internacionalización de nuestras empresas se consolide como una política de Estado en la provincia de Santa Fe.”
Mercados y costos
En tanto, desde el sector industrial fue Elbio Dolzani quien valoró que, por primera vez, una delegación internacional del Santa Fe Business Forum recorriera empresas del norte provincial. Destacó la posibilidad de abrir nuevos mercados, pero advirtió sobre la presión impositiva, los costos logísticos y las dificultades que todavía enfrenta la industria para exportar.
Dolzani -socio gerente de la firma anfitriona del meeting empresario- destacó la decisión que permitió que empresarios internacionales conocieran de manera directa el potencial productivo e industrial de la región, y recordó que durante años planteó la necesidad de que este tipo de actividades no quedaran concentradas exclusivamente en Rosario, el sur provincial o, como máximo, la ciudad de Santa Fe. “Siempre que tenía la oportunidad decía: ‘Che, el norte también existe, tenemos empresas en el norte’”.
En ese sentido, apreció especialmente la decisión del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, de extender las actividades hacia esta parte de la provincia. Según explicó, la comitiva estuvo integrada por unas 23 o 24 personas de distintos países, que recorrieron entre 12 y 15 empresas de la región distribuidas en diferentes grupos.
A Etiopía
Más allá de la importancia institucional de la visita, Dolzani reconoció que concretar exportaciones de maquinaria argentina continúa siendo complejo.
Sin embargo, reveló que surgió una posibilidad comercial concreta a partir de las rondas de negocios: un empresario de Etiopía manifestó interés en una cosechadora de algodón fabricada por la empresa.
El industrial explicó que se trata de un producto muy específico y con escasa oferta internacional, circunstancia que podría permitir ingresar a un nicho de mercado. Para los equipos de fabricación más generalizada, en cambio, reconoció que la industria argentina tiene mayores dificultades para competir.
“Seguimos estando caros”
El dirigente empresarial -es presidente de la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA), entidad que nuclea a los fabricantes de maquinaria agrícola de Santa Fe- puso el foco en uno de los principales problemas que, a su entender, condicionan la competitividad de la industria nacional: la carga impositiva.
Según ejemplificó, alrededor del 30 % del valor de una máquina argentina corresponde a impuestos, mientras que estimó esa incidencia entre 15 y 17 % en Brasil y aproximadamente 20 % en México.
A eso agregó las desventajas que enfrenta una empresa radicada en el norte santafesino por las distancias hasta los principales puertos.
Los costos de transportar la producción hasta Zárate, Rosario o Santa Fe, sumados a las trabas burocráticas para exportar, terminan impactando directamente sobre la posibilidad de competir en mercados internacionales, expuso.
Planteos
La presencia del Business Forum también permitió que los industriales de la región mantuvieran una reunión de casi una hora con el ministro Gustavo Puccini antes de la llegada de las delegaciones internacionales.
Durante el encuentro plantearon problemas vinculados con energía, conectividad, infraestructura vial, disponibilidad de gas para el sector industrial y conexiones aéreas, entre otros asuntos considerados fundamentales para potenciar el desarrollo productivo del norte.
Dolzani señaló que Puccini recibió los planteos y se comprometió a acompañar gestiones, aunque reconoció que muchas de las soluciones dependen de decisiones del Gobierno nacional. “Le pudimos plantear al ministro algunos temas que nos preocupan: la energía, la conectividad, el tema vial, el gas para el sector industrial y las conexiones aéreas.”
“Hemos tenido casi una hora de reunión con el ministro en nuestra empresa, donde estuvieron la mayoría de las empresas industriales locales. Son todos temas que nos preocupan los industriales y que queremos resolver para que se siga potenciando nuestra región en cuanto a la industria”, se explayó Dolzani, que luego valoró que “el ministro es muy abierto. Se llevó una serie de pedidos nuestros; nos planteó con toda franqueza hasta dónde podría llegar, pero nos va a acompañar en algunas gestiones.”
En esa línea, sostuvo que “hoy tenemos mucho acompañamiento del Gobierno provincial; acá en el norte se siente ese acompañamiento.”
Importaciones y dificultades
El empresario también analizó el escenario que atraviesa actualmente la industria argentina. Si bien consideró que el país no puede permanecer aislado del mundo, cuestionó que la apertura de las importaciones no haya sido gradual.
“A nosotros poder importar es bastante simple y sencillo hoy. Pero poder exportar tenemos las mismas trabas burocráticas que hace 20 o 30 años atrás”, planteó.
En el sector de maquinaria agrícola indicó que los fabricantes de sembradoras todavía no sienten el impacto con la misma intensidad, aunque advirtió una fuerte competencia sobre los agropartistas, por el “ingreso de productos más económicos provenientes de China e India”. También señaló dificultades para fabricantes de tractores y cosechadoras y expresó preocupación por el conjunto del entramado metalúrgico industrial.
“Seguir golpeando puertas”
Pese a las dificultades, Dolzani rescató el acompañamiento que actualmente perciben los industriales del norte por parte del Gobierno provincial y destacó la posibilidad de mantener un diálogo directo con sus autoridades.
Para el empresario, la llegada del Santa Fe Business Forum representa también un reconocimiento a una región que durante años reclamó mayor participación en las políticas de promoción productiva e internacionalización.
“Tenemos que seguir golpeando puertas”, resumió Dolzani, quien sostuvo que los planteos deben estar acompañados por propuestas concretas para mejorar las condiciones de inversión y competitividad de las PyMEs industriales.